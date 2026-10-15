Torcedores do Flamengo se reúnem em bar de Buenos Aires para assistir os jogos do clube - Arquivo pessoal

Torcedores do Flamengo se reúnem em bar de Buenos Aires para assistir os jogos do clubeArquivo pessoal

Publicado 15/10/2026 08:30 | Atualizado 15/10/2026 09:17

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (15) para disputar uma vaga na final da Libertadores contra o Estudiantes, no estádio Uno, em La Plata, cidade vizinha à capital da Argentina, Buenos Aires. A equipe de Leonardo Jardim terá o apoio especial de uma legião de torcedores brasileiros que vivem na região e encontraram, no Rubro-Negro, um sentimento em comum que serve como pretexto para se unirem e vibrarem pelas vitórias e conquistas do clube.

O Consulado Fla-Buenos Aires, uma iniciativa de torcedores para reunir flamenguistas residentes na cidade, promove encontros em dias de jogos, sediados principalmente no Byra Beer House, bar localizado na Villa Crespo, ao lado do badalado bairro de Palermo Soho. O estabelecimento já pegou tanto o espírito que uma das atendentes veste um uniforme do Flamengo em dias de jogo.

Um dos diretores do Consulado é João Noronha, de 28 anos. Ele se mudou para a Argentina em 2018 para estudar medicina e se formou recentemente, na Universidade de Buenos Aires. "Comecei a frequentar o Consulado no comecinho de 2019, frequentei 2019 todo. Depois me afastei um pouco, devido à pandemia. Quando voltou a ter jogos, não estava indo, por questões da faculdade, até que recentemente, há mais ou menos um ano, voltei a me envolver bem mais com o Consulado", explicou ao O DIA.

Dominância do Flamengo no continente

Desde a chegada de João, o Flamengo estabeleceu uma verdadeira dominância no continente sul-americano. De lá para cá, o Rubro-Negro conquistou três Libertadores, em 2019, 2022 e 2025, além de chegar à final de 2021 e ser presença garantida nos mata-matas do torneio. A imposição do clube nas competições internacionais chama a atenção dos argentinos.

"Eu vejo bastante esse sentimento dos torcedores argentinos se impressionarem com os valores que o Flamengo paga por jogadores e comentários sobre a dominância. Eu vejo uma diferença marcada entre torcedores de diferentes clubes. Claramente o torcedor do River Plate tem uma impressão do Flamengo, enquanto os torcedores do Boca Juniors, do Lanús têm uma impressão totalmente diferente. Isso é bem dividido, mas eles têm esse sentimento e fica bem claro o quanto o Flamengo é dominante na América."

Quem também se mudou à Argentina para estudar medicina foi Hryan de Souza, 22. Ele reforçou a opinião de João e destacou como o Rubro-Negro é respeitado no país. "A imprensa argentina e os argentinos veem o Flamengo como uma potência mundial. Muito do que era o Boca Juniors, no início dos anos 2000, que ganhava tudo com o Riquelme. O Flamengo está fazendo isso agora. Muitos argentinos usando camisa do Flamengo. Pode-se dizer que é o clube do momento."

Polêmica do local do jogo

Antes de jogos contra equipes argentinas, o Consulado Fla-Buenos Aires organiza uma prévia em outro estabelecimento: o Kraken Bar, no prestigiado bairro de Puerto Madero. A celebração anterior ao duelo contra o Estudiantes aconteceu na noite desta quarta-feira (14). Já nesta quinta-feira (15), parte dos torcedores ali presentes vão comparecer ao estádio Uno para empurrar o time.

Após a confirmação da semifinal entre Flamengo e o clube argentino, a definição do local da partida demorou dias para acontecer, devido às determinações da Conmebol para esta fase do torneio. A entidade exige uma arena com capacidade mínima de 30 mil pessoas e um setor visitante com pelo menos 4 mil lugares.

Em meio ao imbróglio, o estádio Ciudad de Lanús chegou a ser cogitado como um possível palco do duelo, mas a diretoria rubro-negra deu preferência ao Estádio Uno devido à qualidade do gramado - os flamenguistas do Consulado, no entanto, consideram a outra opção melhor por diversos aspectos.

"Para a torcida do Flamengo, seria muito mais aconchegante o estádio do Lanús, principalmente pela boa relação que o Flamengo tem com a torcida deles. O acesso, a questão da distância, que seria muito melhor para chegar. O Lanús é fora da capital, mas é mais perto", afirmou Hryan. "Eu, particularmente, gostaria muito que fosse no estádio do Lanús. Jogaríamos praticamente em casa", ressaltou João. Ainda assim, a torcida promete marcar presença.

'Argentinos são amigáveis e receptivos'

Os flamenguistas garantem que os argentinos tendem a ser receptivos com os brasileiros e que episódios de confusão e violência nos arredores dos estádios, em dias de jogos contra o Rubro-Negro, são raríssimos.

"Pouquíssimas vezes teve confusão da torcida do Flamengo com torcidas argentinas aqui. Na maioria das vezes, salvo algumas exceções, eles respeitam muito a torcida do Flamengo. O Flamengo não é odiado na Argentina, salvo algumas exceções, como o Vélez Sarsfield, que tem amizade com a torcida do Fluminense", disse Hryan.

João reforçou que brigas são raras. "Claro que alguns jogos são mais complicados que outros. Às vezes, vemos os casos de racismo que costumam viralizar bastante no Brasil. São os exemplos que vejo mais em relação a confusões gerais em torcidas, mas é algo que também não é regra, é importante deixar claro. Não é todo argentino ou toda torcida argentina, é um ou outro. Infelizmente chama muita atenção, mas a maioria dos argentinos são super amigáveis e receptivos com os torcedores e brasileiros em geral."

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) para o duelo entre Estudiantes e Flamengo. O jogo da volta será na próxima quinta-feira (22), no Maracanã. Os rubro-negros de Buenos Aires estão confiantes para o confronto. "Eu já estou com a passagem comprada para Montevidéu", confessou João.