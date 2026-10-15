Marcos Rojo foi contratado pelo Estudiantes há menos de uma semana - Divulgação / Estudiantes

Marcos Rojo foi contratado pelo Estudiantes há menos de uma semanaDivulgação / Estudiantes

Publicado 15/10/2026 12:28 | Atualizado 15/10/2026 15:11

O Estudiantes terá um desfalque de peso para encarar o Flamengo na semifinal da Libertadores: Marcos Rojo. Horas antes do confronto de ida, a Conmebol rejeitou o pedido de inscrição do zagueiro. Ele foi contratado recentemente justamente de olho no fim da temporada.

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Insatisfeito, o clube argentino se manifestou através de um comunicado oficial e garantiu que “a inscrição do jogador foi realizada em total conformidade com os regulamentos vigentes”. Além disso, informou que recorrerá ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para tentar reverter a decisão.



A expectativa era que Marcos Rojo figurasse entre os titulares nesta quinta-feira (15), no primeiro duelo com o Rubro-Negro na briga por uma vaga na final. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Com o imbróglio, Funes Mori deve aparecer na escalação.



A partida de volta acontecerá em uma semana, dia 22, no mesmo horário, no Maracanã. Quem passar terá pela frente Insatisfeito, o clube argentino se manifestou através de um comunicado oficial e garantiu que “a inscrição do jogador foi realizada em total conformidade com os regulamentos vigentes”. Além disso, informou que recorrerá ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para tentar reverter a decisão.A expectativa era que Marcos Rojo figurasse entre os titulares nesta quinta-feira (15), no primeiro duelo com o Rubro-Negro na briga por uma vaga na final. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Com o imbróglio, Funes Mori deve aparecer na escalação.A partida de volta acontecerá em uma semana, dia 22, no mesmo horário, no Maracanã. Quem passar terá pela frente Fluminense ou Palmeiras na luta pelo troféu do torneio continental.

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O comunicado oficial do Estudiantes

“O Club Estudiantes de La Plata informa que a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) resolveu rejeitar o pedido de inscrição do jogador Marcos Rojo.



O Club manifesta que o registro do jogador foi realizado em tudo de acordo com a normativa vigente, e expressa sua discordância com a decisão adotada pela CONMEBOL, toda vez que em recentes casos dito organismo emitiu pareceres favoráveis, dando curso à inscrição de jogadores cuja solicitação foi realizada em idênticas condições às em que se encontrava a de Marcos.



Neste caso, a CONMEBOL deveria ter aplicado idêntico critério.



Neste entendimento, tratando-se de um reclamo justo, o Club recorrerá da resolução perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), solicitando a aplicação de uma medida cautelar que reverta o resolvido”.