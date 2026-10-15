Marcos Rojo foi contratado pelo Estudiantes há menos de uma semanaDivulgação / Estudiantes
Insatisfeito, o clube argentino se manifestou através de um comunicado oficial e garantiu que “a inscrição do jogador foi realizada em total conformidade com os regulamentos vigentes”. Além disso, informou que recorrerá ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para tentar reverter a decisão.
A expectativa era que Marcos Rojo figurasse entre os titulares nesta quinta-feira (15), no primeiro duelo com o Rubro-Negro na briga por uma vaga na final. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Com o imbróglio, Funes Mori deve aparecer na escalação.
A partida de volta acontecerá em uma semana, dia 22, no mesmo horário, no Maracanã. Quem passar terá pela frente Fluminense ou Palmeiras na luta pelo troféu do torneio continental.
O comunicado oficial do Estudiantes
O Club manifesta que o registro do jogador foi realizado em tudo de acordo com a normativa vigente, e expressa sua discordância com a decisão adotada pela CONMEBOL, toda vez que em recentes casos dito organismo emitiu pareceres favoráveis, dando curso à inscrição de jogadores cuja solicitação foi realizada em idênticas condições às em que se encontrava a de Marcos.
Neste caso, a CONMEBOL deveria ter aplicado idêntico critério.
Neste entendimento, tratando-se de um reclamo justo, o Club recorrerá da resolução perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), solicitando a aplicação de uma medida cautelar que reverta o resolvido”.
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