Hoje comentarista, Zinho foi revelado pelo Flamengo em 1986 - Reprodução

Hoje comentarista, Zinho foi revelado pelo Flamengo em 1986Reprodução

Publicado 15/10/2026 16:36

Em clima de decisão, o Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (15) , as 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Para Zinho, ex-meia do Mais Querido e tetracampeão do mundo pela Seleção, o time carioca tem condições de conquistar bom resultado fora de casa e chegar em vantagem para a volta no Maracanã. Ele considera o Flamengo favorito no confronto, mesmo diante das dificuldades de atuar como visitante.

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"O Flamengo é o melhor time sul-americano. Tem melhor equipe, tem melhor elenco. Conseguindo suportar o início de jogo, essa pressão, eu acho que o Flamengo tem condições de levar um ótimo resultado para o Rio de Janeiro, para decidir no Maracanã", avaliou Zinho, hoje comentarista da "ESPN".

Além disso, o ex-jogador ressaltou o ambiente no estádio Jorge Luis Hirschi e o apoio da torcida argentina como fatores importantes para o Estudiantes, na tentativa de equilibrar o confronto. Ainda assim, Zinho acredita que as características do Flamengo favorecem uma postura ofensiva, mesmo fora de casa.

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"A característica do Flamengo é se impor. É difícil a equipe ficar esperando o adversário, ficar se defendendo para jogar no contra-ataque. Não é a característica de jogo do Flamengo", afirmou o comentarista, que projeta uma partida digna de uma semifinal continental.

Zinho também lembrou os desfalques do time brasileiro, entre eles Jorginho e Arrascaeta, além de jogadores em recuperação, como Ayrton Lucas e Everton Araújo. Para ele, porém, o técnico Leonardo Jardim conta com boas opções no elenco para buscar um resultado positivo em La Plata.

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