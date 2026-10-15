Felipe Melo é comentarista no 'SporTV' - Reprodução / SporTV

Felipe Melo é comentarista no 'SporTV'Reprodução / SporTV

Publicado 15/10/2026 17:15 | Atualizado 15/10/2026 17:23

Felipe Melo voltou a falar sobre sua passagem pelo Flamengo. Em entrevista ao programa 'SC Shorts', da 'ESPN Argentina', o ex-volante relembrou as dificuldades vividas pelo clube à época e destacou a própria contribuição na luta contra o rebaixamento.

"As pessoas olham para o Flamengo de hoje, que ganha tudo, mas aquele Flamengo também lutava para não cair", disse.

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O ex-jogador estreou pela equipe carioca contra o São Paulo, no Morumbi, ainda na adolescência. Depois da derrota, ganhou nova oportunidade no duelo seguinte, diante do Internacional, em um momento decisivo para a permanência rubro-negra na primeira divisão. O ex-jogador estreou pela equipe carioca contra o São Paulo, no Morumbi, ainda na adolescência. Depois da derrota, ganhou nova oportunidade no duelo seguinte, diante do Internacional, em um momento decisivo para a permanência rubro-negra na primeira divisão.

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"Se empatássemos, cairíamos", recordou. "Entrei no segundo tempo, aos 30 e poucos minutos, e houve um escanteio. Fui direto para a área, o Petkovic bateu bem e eu cabeceei bem. Ganhamos e o Flamengo escapou do rebaixamento." "Se empatássemos, cairíamos", recordou. "Entrei no segundo tempo, aos 30 e poucos minutos, e houve um escanteio. Fui direto para a área, o Petkovic bateu bem e eu cabeceei bem. Ganhamos e o Flamengo escapou do rebaixamento."

Ex-volante destaca gratidão ao Rubro-Negro



Mesmo após defender o Fluminense, Felipe Melo afirmou que nunca deixou de respeitar o rival carioca e sua torcida. "Minha história não se apaga", declarou.

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Revelado pelo Rubro-Negro, o atual comentarista iniciou a carreira profissional em 2001 e, antes de seguir para o futebol europeu, também defendeu Cruzeiro e Grêmio. No Velho Continente, passou por clubes como Mallorca, Racing Santander, Almería, Fiorentina e Juventus. Revelado pelo Rubro-Negro, o atual comentarista iniciou a carreira profissional em 2001 e, antes de seguir para o futebol europeu, também defendeu Cruzeiro e Grêmio. No Velho Continente, passou por clubes como Mallorca, Racing Santander, Almería, Fiorentina e Juventus.

Após vestir a camisa da Inter de Milão, atuou pelo Galatasaray, da Turquia, antes de retornar ao Brasil em 2017 para jogar pelo Palmeiras. No clube paulista, conquistou duas edições da Libertadores, em 2020 e 2021, além do Campeonato Brasileiro de 2018.

Em 2022, chegou ao Tricolor das Laranjeiras, onde conquistou dois Campeonatos Cariocas, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Pela seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria