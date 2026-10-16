Flamengo empatou com o Estudiantes em La Plata - Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo empatou com o Estudiantes em La PlataAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 16/10/2026 00:11 | Atualizado 16/10/2026 00:13

Eleito pela Conmebol como melhor em campo no empate sem gols do Flamengo contra o Estudiantes, em La Plata, pela semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira (15), o meia Lucas Paquetá considerou que o Rubro-Negro foi eficaz em sua proposta para o jogo de ida da competição.

"Fizemos um jogo inteligente. Quando tinha que sofrer, a gente soube sofrer. Algumas chances deles foram de bola parada, toques não muito perigosos, mas a gente soube sofrer. Era um jogo de inteligência. Não era um jogo de 90 minutos, mas de dois jogos (180 minutos). A gente tem agora para decidir em casa, com a vantagem da nossa torcida a nosso favor", disse.

Paquetá valorizou o resultado obtivo contra o Estudiantes, destacou o tamanho da partida, e reforçou que o Flamengo terá 90 minutos em casa para vencer e chegar em mais uma final de Libertadores.

"Sem dúvida alguma, acho que foi um grande jogo. A gente sabe que jogar semifinal de Libertadores é sempre complicado, equipe qualificada. Agora a gente leva para decidir na nossa casa, diante da nossa torcida. Vamos fazer o melhor para sair com a classificação", afirmou.

Não foi a atuação que os torcedores do Flamengo imaginavam, mas o Rubro-Negro está a uma vitória simples no Maracanã de voltar a disputar uma final de Libertadores. Em La Plata, os cariocas seguraram o Estudiantes e arrancaram um empate sem gols no primeiro jogo da semifinal da competição nesta quinta-feira (15).



O Flamengo teve uma atuação pouco inspirava e foi inferior ao Estudiantes durante praticamente os 90 minutos. Porém, os argentinos não conseguiram traduzir o controle do jogo em chances claras de gols. Os melhores momentos do clube de La Plata foram em jogadas de bola parada.



As duas equipes vão se enfrentar novamente na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time que conseguir vencer estará classificado, no caso de novo empate no Rio de Janeiro a disputa pela vaga será nas cobranças de pênalti.

Antes de enfrentar o Estudiantes no Maracanã, o Flamengo tem compromisso contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (18), em Salvador.