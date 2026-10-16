Flamengo empatou com o Estudiantes em La PlataAdriano Fontes / Flamengo
Jornal espanhol critica desempenho do Flamengo: 'Pior atuação'
Rubro-Negro foi dominado pelo Estudiantes, mas conseguiu retornar da Argentina com um empate na semifinal da Libertadores
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Técnico do Estudiantes avalia domínio sobre o Flamengo: ‘Criaram nada’
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Rossi valoriza ‘jogo coletivo’ do Flamengo contra o Estudiantes
Goleiro do Rubro-Negro fez questão de enaltecer o empate por 0 a 0 na ida da semifinal da Libertadores, em La Plata, na Argentina
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Rubro-Negro foi dominado pelo Estudiantes, mas voltou para o Rio de Janeiro com empate na partida de ida da semifinal da Libertadores
Paquetá vê 'jogo inteligente' do Flamengo contra Estudiantes
Meia destacou grandeza da partida e reforçou que o Rubro-Negro precisa de uma vitória simples no Rio para avançar à final
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