Flamengo empatou com o Estudiantes em La Plata - Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo empatou com o Estudiantes em La PlataAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 16/10/2026 12:30

A atuação do Flamengo contra o Estudiantes no primeiro jogo da semifinal da Libertadores , na última quinta-feira (15), foi tema do jornal espanhol "AS". A publicação criticou o rendimento dos cariocas e afirmou que o jogo foi a pior atuação da equipe de Leonardo Jardim na competição.

"O Flamengo escapou com um empate em sua visita ao Estudiantes, em uma partida na qual o time carioca teve sua pior atuação. Com passes imprecisos, demonstrando nervosismo e incapaz de conter um adversário que criou diversas chances claras de gol", disse o diário.

O goleiro Rossi, que vem sendo um dos jogadores do Flamengo mais criticado pelos torcedores na temporada, recebeu elogios pela atuação contra o Estudiantes.

"No 1º tempo, Rossi se destacou como o jogador da partida com várias defesas. Logo de início, ele defendeu um chute forte e rasteiro de Rodríguez e, em seguida, teve que intervir em diversas outras ocasiões, sempre com calma e segurança. Essa segurança faltou aos seus companheiros, que cometeram muitos erros com a bola, algo atípico para um time com tanto talento", opinou.

Não foi a atuação que os torcedores do Flamengo imaginavam, mas o Rubro-Negro está a uma vitória simples no Maracanã de voltar a disputar uma final de Libertadores. Em La Plata, os cariocas seguraram o Estudiantes e arrancaram um empate sem gols no primeiro jogo da semifinal da competição nesta quinta-feira (15).



O Flamengo teve uma atuação pouco inspirava e foi inferior ao Estudiantes durante praticamente os 90 minutos. Porém, os argentinos não conseguiram traduzir o controle do jogo em chances claras de gols. Os melhores momentos do clube de La Plata foram em jogadas de bola parada.



As duas equipes vão se enfrentar novamente na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O time que conseguir vencer estará classificado, no caso de novo empate no Rio de Janeiro a disputa pela vaga será nas cobranças de pênalti.

Antes de enfrentar o Estudiantes no Maracanã, o Flamengo tem compromisso contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (18), em Salvador.