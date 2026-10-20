Arthur Dias atuando com a camisa do Athletico ParanaenseReprodução/Athletico
Barcelona demonstra interesse em antigo alvo do Flamengo
Rubro-Negro sondou a situação do zagueiro Arthur Dias, que pertence ao Athletico-PR, neste mês, mas recuou após a pedida alta
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