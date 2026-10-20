Arthur Dias atuando com a camisa do Athletico Paranaense - Reprodução/Athletico

Arthur Dias atuando com a camisa do Athletico ParanaenseReprodução/Athletico

Publicado 20/10/2026 19:57

Flamengo. O perfil do jovem se encaixa com as características desejadas pelos catalães para o setor defensivo, mas a pedida alta está sendo um empecilho para o negócio avançar, segundo o "ge". O Barcelona acompanha de perto a situação do zagueiro Arthur Dias, do Athletico-PR, que também foi procurado pelo. O perfil do jovem se encaixa com as características desejadas pelos catalães para o setor defensivo, mas a pedida alta está sendo um empecilho para o negócio avançar, segundo o "ge".

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O Athletico-PR já externou que a pedida mínima para iniciar negociação por Arthur Dias seria na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões), valores considerados elevados no atual mercado de defensores. O clube paranaense negou uma proposta de 21 milhões de euros do Tottenham, da Inglaterra.

Em setembro, o head scout do Barcelona, João Amaral, assistiu a vitória por 2 a 0 do Athletico-PR sobre o Bahia e elogiou muito o jovem e suas características, detalhando como únicas nos tempos atuais.

"Esse perfil de zagueiro é muito difícil de encontrar. Para a equipe principal, também estamos nesse trabalho de tentar identificar alguns perfis que tenham essas características, como o Arthur Dias tem. É um jogador rápido e que tem boa relação com a bola. Esse perfil de zagueiro que também procuramos encontrar para reforçar a equipe", afirmou o dirigente.

As altas cifras também foram um dos motivos que fez o Flamengo recuar nas tratativas. A diretoria carioca acredita que o setor defensivo já conta com bons nomes a longo prazo para a posição, sem necessidade de fazer um investimento tão grande, principalmente depois da contratação de Lucas Paquetá, que custou 42 milhões de euros (cerca de R$300 milhões), sendo a maior contratação da história do futebol brasileiro.

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O principal fator para o Athletico-PR estar sendo tão inflexível em relação ao valor da venda é o tempo de contrato. Arthur Dias renovou com o Furacão em setembro de 2025, com um vínculo válido até o final de 2028. Caso os valores esperados sejam alcançados, esta seria a maior venda da história do clube.

Outros clubes como Newcastle, Arsenal, Atalanta e equipes do mercado saudita também acompanham de perto a situação do jovem. Recentemente, Arthur Dias foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Austrália e Índia, na Data Fifa de setembro e outubro.

Próxima partida

O jovem deve voltar a vestir a camisa do Athletico-PR contra o Vitória, no próximo sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão. A equipe paranaense ocupa o terceiro lugar e retorna ao palco que foi eliminada da Copa do Brasil após sofrer uma goleada por 4 a 0.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza