Marcos Rojo chegou ao Estudiantes visando a reta final da temporada - Reprodução / Instagram

Marcos Rojo chegou ao Estudiantes visando a reta final da temporadaReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2026 10:44

O zagueiro Marcos Rojo, contratado recentemente pelo Estudiantes de olho no fim da temporada, foi liberado para enfrentar o Flamengo na partida desta quinta-feira (22), pela volta da semifinal da Libertadores, no Maracanã. A Conmebol rejeitou o pedido de inscrição do jogador para atuar no jogo da ida, na semana passada, mas o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) reverteu a decisão nesta quarta-feira (21), atendendo a recurso do clube argentino

Rojo, que vestiu a camisa da seleção argentina e de equipes como o Manchester United, onde jogou de 2014 a 2021, deixou o Racing em outubro. Caso não haja surpresas, ele deve ser titular contra o Rubro-Negro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (20), o técnico do Estudiantes, Alexander 'Cacique' Medina, comentou sobre a ansiedade do atleta para atuar no jogo decisivo.

"Para ele, não é fácil. Desde sua chegada, a incerteza tem predominado. Está sendo complicado administrar suas emoções. Ele tem muita expectativa e está ansioso. Seria ideal contar com ele", disse. O elenco fará seu último treino em City Bell, na região de La Plata, nesta quarta-feira, antes de embarcar rumo ao Rio.

Flamengo terá retornos e desfalques

O primeiro jogo, disputado no estádio Uno, terminou em 0 a 0 . O Flamengo teve uma atuação pouco inspirada e sofreu pressão do adversário na maior parte do confronto, mas conseguiu segurar o empate e busca avançar à final da Libertadores pela sexta vez em sua história.

Para isso, o Rubro-Negro pode ter o reforço do lateral-esquerdo Ayrton Lucas . Ele está se recuperando de uma lesão muscular de grau 2 na posterior da coxa direita e passa por transição. A tendência, no entanto, é que o defensor comece no banco de reservas.

Já Saúl segue como dúvida. O volante espanhol sofreu uma pancada no confronto de ida, na Argentina, e sentiu dores na região posterior da perna esquerda. Com isso, foi ausência contra o Bahia, no último domingo (18), e ainda não voltou às atividades com o grupo.

A lista de desfalques de Leonardo Jardim segue com o meia Arrascaeta, que se recupera depois de ter quebrado o punho em amistoso pela seleção uruguaia. O zagueiro Danilo teve duas fraturas na mandíbula em choque com o goleiro Fábio, no jogo contra o Fluminense, no último dia 11 de outubro. Já Evertton Araújo segue o cronograma de recuperação de sua lesão na coxa direita.

Apesar disso, 'Cacique' Medina comentou sobre o elenco recheado do Flamengo. "Ficar analisando o poderio que o adversário tem seria perder tempo contando os grandes jogadores. O que mais me ocupa como treinador é o que podemos fazer como equipe. Não me concentrar nas virtudes do adversário, porque ele tem muitas. Acreditamos muito no nosso time, e isso é o mais importante para desenvolver um plano, uma estratégia e conduzir a partida", afirmou o argentino.

Hora da decisão!

A partida entre Flamengo e Estudiantes será nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. Quem vencer garante a vaga na final – um novo empate leva a disputa aos pênaltis.