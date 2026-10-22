O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (22) para enfrentar o Estudiantes, no Maracanã, em mais um confronto contra um difícil adversário pela Copa Libertadores. O Rubro-Negro tem acumulado jogos decisivos com times da Argentina pela principal competição continental da América do Sul, especialmente nos últimos anos. O retrospecto geral é positivo: a equipe acumula oito vitórias, quatro empates e duas derrotas em 14 jogos contra rivais deste país. Relembre os duelos a seguir!
O primeiro confronto do Flamengo contra um time argentino em mata-mata de Libertadores foi logo contra o Boca Juniors, nas quartas de final da edição de 1991. O Rubro-Negro, liderado por Júnior e comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, venceu a ida no Maracanã por 2 a 1, mas acabou sofrendo a derrota por 3 a 0 na volta.
Os "xeneizes" tinham, em seu elenco, o atacante Gabriel Batistuta e o campeão mundial Claudio Tapia, que junto a Diego Latorre, autor de dois gols no confronto decisivo, garantiram a classificação à próxima fase.
Ficou marcado na história
O Mais Querido voltaria a enfrentar um argentino no mata-mata apenas na histórica final da Libertadores 2019, em Lima. Na ocasião, Rafael Borré abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo contra a equipe treinada por Jorge Jesus.
Após um jogo tenso e disputado, Gabriel Barbosa, livre, recebeu passe de Arrascaeta e empatou o duelo aos 43 minutos do segundo tempo. Pouco tempo depois, Gabigol, de novo, aproveitou corte errado de Pinola e afundou a bola na rede de Armani, entrando para a história e garantindo o bicampeonato da competição 38 anos após a primeira conquista, de 1981.
Eliminação nos pênaltis
Logo na temporada seguinte, o Flamengo, sob o comando de Rogério Ceni, encarou o Racing pelas oitavas de final. No estádio El Cilindro, sem a presença de torcida devido à pandemia do Coronavírus, os donos da casa abriram o placar em boa jogada que terminou com Fértoli marcando. O Rubro-Negro respondeu logo depois, com Gabigol recebendo cruzamento de Bruno Henrique para empatar. Os cariocas ainda jogaram parte da última etapa com um a menos, pois Thuler foi expulso.
Dias depois, no Maracanã, o Flamengo viu o Racing sair na frente já na segunda etapa, após Sigali receber cruzamento e empurrar ao fundo das redes. O Rubro-Negro conseguiu empatar no apagar das luzes, aos 47 do segundo tempo: Arão recebeu cruzamento de escanteio e desviou para o gol. O Mais Querido, no entanto, acabou eliminado na disputa de pênaltis.
Vitórias dominantes
Nos anos seguintes, o Flamengo teve mais facilidade nos duelos com argentinos. Em 2021, o time encarou o Defensa y Justicia nas oitavas. O Rubro-Negro venceu a ida por 1 a 0 na Argentina, com gol de Michael, que marcou a estreia do treinador Renato Gaúcho na ocasião. Depois, o time venceu com autoridade no estádio Mané Garrincha por 4 a 1 – Vitinho (2), Arrascaeta e Rodrigo Caio marcaram.
Já em 2022, o adversário foi o tradicional Vélez Sarsfield, nas semifinais. O Mais Querido não tomou conhecimento do oponente no primeiro jogo, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, e goleou por 4 a 0, com direito a hat-trick de Pedro. Éverton Ribeiro fechou o placar. Na volta, uma vitória segura por 2 a 1: Marinho e, novamente, Pedro fizeram os gols.
Jogos difíceis na campanha do tetra
Em 2025, o Estudiantes, adversário desta quinta-feira, passou pelo caminho do Flamengo nas quartas de final da Libertadores. O Rubr0-Negro venceu a ida no Maracanã por 2 a 1, com gols de Pedro e Varela, enquanto Guido Carrillo descontou nos acréscimos, deixando tudo em aberto para a volta. A partida ainda teve uma expulsão polêmica de Gonzalo Plata, que acabou anulada pela Conmebol.
O segundo jogo foi marcado por tensão e nervosismo. A equipe carioca teve uma atuação sem brilho e perdeu por 1 a 0, com gol de Gastón Benedetti. Após falhar no tempo normal, o goleiro Rossi brilhou na disputa de pênaltis, pegou duas cobranças e garantiu a vitória por 4 a 2 para confirmar a classificação.
Depois, nas semifinais, o Flamengo voltou a enfrentar o Racing depois de quatro anos. A partida de ida, no Maracanã, teve requintes de crueldade, mas o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Carrascal nos minutos finais, após aproveitar rebote de Bruno Henrique, levando os mais de 70 mil torcedores no Templo do Futebol ao delírio.
Na volta, o time comandado por Filipe Luís consolidou sua vingança depois da eliminação da edição de 2020: a equipe segurou a pressão dos argentinos no El Cilindro com um a menos – Plata foi expulso logo aos 11 minutos – e o duelo terminou empatado em 0 a 0. Depois disso, o Flamengo viria a conquistar a quarta Libertadores de sua história na final contra o Palmeiras.
Hora de escrever mais história!
O último jogo do Flamengo contra um argentino em mata-mata de Libertadores foi justamente o jogo de ida da semifinal contra o Estudiantes. A partida terminou empatada em 0 a 0 no estádio Uno, em La Plata. Agora, o Rubro-Negro busca avançar à sua sexta final na história da competição. Para isso, precisa da vitória no Maracanã – em caso de empate, a disputa será nos pênaltis. A bola rola às 21h30 desta quinta-feira.
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