Léo Ortiz em ação no jogo de ida contra o Estudiantes, pela LibertadoresAdriano Fontes / Flamengo
Léo Ortiz engrandece Flamengo na Libertadores: 'Muito tradicional'
Rubro-Negro encara o Estudiantes nesta quinta (22), pelo jogo de volta da semifinal, podendo chegar à terceira decisão em cinco anos
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Danilo, do Flamengo, atualiza recuperação: 'Cheio de parafusos'
Zagueiro passou por cirurgia na mandíbula no dia 12 de outubro, em virtude de choque com o goleiro Fábio, na vitória sobre o Fluminense
Flamengo tentará quebrar sequência do Estudiantes na Libertadores
Rubro-Negro terá o time argentino pela frente na briga por uma vaga na final, quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã
TAS libera zagueiro Rojo para reforçar Estudiantes contra Flamengo
Defensor foi impedido pela Conmebol de atuar no jogo de ida da semifinal da Libertadores, na última quinta-feira (14), na Argentina
Barcelona demonstra interesse em antigo alvo do Flamengo
Rubro-Negro sondou a situação do zagueiro Arthur Dias, que pertence ao Athletico-PR, neste mês, mas recuou após a pedida alta
Técnico do Estudiantes evita foco em estrelas do Fla: 'Perda de tempo'
Comandante argentino também garantiu que o estilo de jogo do Flamengo está sendo estudado com base nos confrontos anteriores
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