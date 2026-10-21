Léo Ortiz em ação no jogo de ida contra o Estudiantes, pela Libertadores - Adriano Fontes / Flamengo

Léo Ortiz em ação no jogo de ida contra o Estudiantes, pela LibertadoresAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 21/10/2026 18:47

Zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz fez questão de exaltar as conquistas recentes do Flamengo na Libertadores. Antes de enfrentar o Estudiantes, nesta quinta-feira (22), em busca de vaga em mais uma final do torneio , o defensor exaltou o projeto construído pelo clube e enfatizou a chegada de novos atletas, renovando a "mentalidade" de atuar pelo no Mais Querido.

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"O projeto que o Flamengo vem construindo nesses últimos anos vem mostrando a força nos campeonatos, principalmente na Libertadores. O clube se tornou muito tradicional, pelo tanto que consegue chegar e conquistar", iniciou Léo Ortiz, em entrevista à "ESPN".

"E até mudando bastante os jogadores. Hoje a gente tem uma base de jogadores que já estão aqui desde 2019, que já ganharam todos esses campeonatos, chegaram em todas essas finais, semifinais. Mas chegaram muitos jogadores novos nos últimos anos, que estão se adaptando e entendendo a mentalidade do que é jogar no Flamengo", prosseguiu.

Em seguida, o zagueiro trouxe o "outro lado da moeda". Por ter se acostumado a chegar em finais — clube carioca chegou a quatro decisões de Libertadores desde 2019 —, o Flamengo passou a ser rodeado pela pressão de faturar os principais títulos todos os anos. Para ele, isto torna a missão de voltar ao topo da América mais trabalhosa.

"É muito difícil, é uma pressão gigantesca. Ainda mais agora, chegando em muitos anos seguidos. A pressão é sempre ainda maior para estar sempre disputando essas finais. Mas acho que o nosso grupo trabalha muito bem, sabe jogar momentos de mata-mata", relatou.

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Por fim, falou sobre a campanha atual. Como teve o melhor desempenho da competição na fase de grupos, o Flamengo ganhou o direito de decidir todas as eliminatórias no Rio. Nesse cenário, Léo Ortiz ressaltou as dificuldades dos duelos fora de casa e também a pressão de se classificar no Maracanã.

"São jogos sempre muito duros. Em jogos fora de casa, é sempre de uma pressão muito grande. E esse ano a gente decide todos os jogos em casa, também cria essa pressão. Mas acho que está se criando um grupo muito bom, e que espero que fique marcado na história do Flamengo", completou.

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Como a partida de ida terminou em empate sem gols, uma vitória simples classifica o Rubro-Negro. Em caso de nova igualdade, a disputa irá para os pênaltis.