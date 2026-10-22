Time do Flamengo no jogo de ida contra o Estudiantes - Adriano Fontes / Flamengo

Time do Flamengo no jogo de ida contra o EstudiantesAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 22/10/2026 16:25

Flamengo está a uma vitória magra de voltar à final de Libertadores . Nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, a equipe carioca enfrenta o Estudiantes, pelo jogo de volta da semifinal da competição continental. Para o comentarista Paulo Calçade, da "ESPN", o Rubro-Negro tem peças melhores, mas vai precisar de esforço ainda maior para garantir a classificação.

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De acordo com ele, o Flamengo é individualmente superior ao adversário em todas as posições, mas precisa fazer essa vantagem aparecer coletivamente dentro de campo. Em sua avaliação, o desempenho rubro-negro nos últimos compromissos pela Libertadores, contra Independiente del Valle e Estudiantes, não correspondeu à qualidade do elenco.

"Não basta ser melhor em cada posição. É preciso transformar essa superioridade em um futebol que produza oportunidades de gol, imponha dificuldades ao adversário e, principalmente, vença partidas", analisa Calçade.

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O comentarista vê na atuação contra o Bahia, no último fim de semana, um exemplo do futebol que o Flamengo precisa recuperar para avançar na competição continental. Em contrapartida, o desempenho no jogo de ida, na Argentina, deixou dúvidas sobre a capacidade da equipe de repetir seu melhor nível em confrontos decisivos.

"A superioridade individual existe. Falta transformá-la em superioridade coletiva", resume Calçade, que espera ver o Rubro-Negro recuperar, na decisão desta quinta-feira, o futebol que tem condições de apresentar.

Como foi o jogo de ida?

Na partida de ida, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, o Mais Querido mostrou futebol bem abaixo do esperado, mas conseguiu segurar o 0 a 0 contra o Estudiantes. Os adversários foram superiores durante praticamente os 90 minutos, mas não conseguiram traduzir as chances criadas em gols. As melhores jogadas dos mandantes partiram de cobranças de bola parada, característica que pode trazer perigo no duelo de volta, no Maracanã.

"No outro dia, um dos nossos pontos fortes no ataque foi a bola parada. Isso é uma realidade e, como fazemos habitualmente, trabalhamos esse fundamento. Temos isso presente como algo muito importante nas partidas. É uma das forças da nossa equipe", antecipou Alexander Medina, técnico do Estudiantes, em entrevista coletiva antes do segundo jogo com o Flamengo.

Com o empate sem gols na Argentina, qualquer vitória por um gol de diferença classifica o Rubro-Negro no Maracanã. Em caso de nova igualdade ao fim dos 90 minutos, a disputa irá direto para os pênaltis. Na outra chave, o Palmeiras eliminou o Fluminense e espera seu adversário na final.