Time do Flamengo no jogo de ida contra o EstudiantesAdriano Fontes / Flamengo
Comentarista cobra Flamengo mais coletivo: 'Não basta ser melhor'
Paulo Calçade vê Rubro-Negro superior ao Estudiantes, mas reforça obrigação de jogar 'como time' para garantir vaga na final da Libertadores
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Flamengo venceu todos os jogos de semis da Libertadores no Maracanã
Rubro-Negro encara o Estudiantes por mais uma vaga na decisão do torneio continental e tem força em casa como grande trunfo
Flamengo x Estudiantes: onde assistir, escalações, arbitragem
Após empate em 0 a 0 no jogo da ida, Rubro-Negro joga por uma vitória no Maracanã para chegar a mais uma final de Libertadores
Relembre jogos do Flamengo com argentinos em mata-mata da Libertadores
Rubro-Negro possui retrospecto positivo, com oito vitórias, quatro empates e duas derrotas em 14 jogos na competição sul-americana
Léo Ortiz engrandece Flamengo na Libertadores: 'Muito tradicional'
Rubro-Negro encara o Estudiantes nesta quinta (22), pelo jogo de volta da semifinal, podendo chegar à terceira decisão em cinco anos
Danilo, do Flamengo, atualiza recuperação: 'Cheio de parafusos'
Zagueiro passou por cirurgia na mandíbula no dia 12 de outubro, em virtude de choque com o goleiro Fábio, na vitória sobre o Fluminense
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