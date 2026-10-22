Torcida do Flamengo no Maracanã - Adriano Fontes/Flamengo

Torcida do Flamengo no MaracanãAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 22/10/2026 19:40

Nos últimos preparativos para o duelo decisivo contra o Estudiantes , as torcidas organizadas do Flamengo confirmaram novidade na arquibancada do Maracanã. Nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, as principais agremiações rubro-negras estarão unidas no anel inferior do setor norte. Instrumentos de bateria já estão posicionados nesta parte do estádio.

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Em vídeo colaborativo, líderes da Raça Rubro-Negra, da Torcida Jovem e de outros conjuntos divulgaram a novidade, que segundo eles demorou cerca de oito anos para se concretizar. Os integrantes afirmaram que esbarravam em burocracias de segurança, mas contaram com o apoio do próprio Flamengo para levar a mudança à frente.

FLAMENGO UNIDO É MUITO FORTE!



Unidos venceremos.



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@Nacao12 https://t.co/wtaBE9TKwa — Raça Rubro-Negra (@oficial_rrn) October 21, 2026

Outro obstáculo para que as torcidas "descessem" para o anel inferior da norte era a tradição. Quando surgiram as primeiras organizadas do Flamengo, nas décadas de 1960 e 1970, elas se posicionaram na parte superior do Maracanã antigo, muito antes da reforma para a Copa do Mundo de 2014. Quando o estádio foi reinaugurado, o posicionamento foi mantido, dentro dos limites do novo Maraca.

Torcidas já estiveram no anel inferior

Em ocasiões especiais, as organizadas do Flamengo já estiveram no anel inferior do setor norte do Maracanã. A última vez foi em um treino aberto, em abril de 2018, na véspera de duelo com o Santa Fe, da Colômbia, pela fase de grupos daquela edição da Libertadores. Naquele dia, cerca de 45 mil torcedores foram ao estádio.

Durante esta semana, em meio aos rumores da mudança para o jogo contra o Estudiantes, fotos deste treino aberto foram resgatadas pelo diretor jurídico da Raça Rubro-Negra em publicação na rede social "X", com os dizeres: "8 anos depois. Agora é para valer".

8 anos depois, agora é pra valer. https://t.co/nEQpKq9ku7 — Benfica (@crbenfica) October 20, 2026

Mosaico completará festa

Além da união em nova posição das torcidas organizadas, outras novidades enfeitarão a entrada das equipes em campo. Conforme adiantaram os líderes das agremiações, haverá um grande mosaico não só no setor leste, como de costume, mas também nos setores norte e sul. Na última semifinal da Libertadores, em 2025, contra o Racing, os flamenguistas prepararam mosaico com as mesmas proporções.