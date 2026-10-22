Torcedores de Campinas vieram prestigiar o Flamengo - Hugo Perruso / Agência O Dia

Torcedores de Campinas vieram prestigiar o FlamengoHugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 22/10/2026 20:23 | Atualizado 22/10/2026 20:24

Os milhares torcedores do Flamengo que chegam ao Maracanã para apoiar o Rubro-Negro na partida contra o Estudiantes , nesta quinta-feira (22), mostraram todos bastante confiança em uma vitória para que o clube carioca possa chegar em mais uma final de Libertadores. O discurso não foi tão afinado em relação a opinião sobre a classificação do Palmeiras, que eliminou o Fluminense nos pênaltis, na outra semifinal. Alguns ficaram felizes com a derrota do rival, mas outros preferiam um clássico carioca a reedição da decisão de 2021 e 2025.

Analisando o confronto diante dos argentinos, nesta quinta-feira (22), Claudio Lima, que é engenheiro civil, afirmou que o empate sem gols em La Plata acabou sendo favorável para o Flamengo. Na opinião dele, os cariocas terão que se superar para se classificar no Maracanã.

Claudio Lima preferia o Fluminense na final da Libertadores Hugo Perruso / Agência O Dia

"Estou muito confiante, Flamengo é uma coisa que a gente não consegue dimensionar. Estou confiante, conseguimos uma vantagem de ter empatado fora de casa, mas precisamos de muito coração para conseguir vencer hoje (quinta-feira", disse.

Em relação ao adversário na final, o flamenguista, de 35 anos, disse que preferia enfrentar o Fluminense e deu uma cutucada no modelo de jogo da equipe comandada por Abel Ferreira.

"Eu não gosto de admitir porque os nossos rivais torcedores do Fluminense acham que não, mas eu preferia que o Fluminense passasse, porque acho que seria uma final, mais bonita, mais justa, com mais trocação, porque o Fluminense joga para cima também. O Palmeiras não, eles dão a bola para gente, e ficam vendo a gente jogar, mas se passarmos vai ser o adversário e a gente tem que ir para cima", contou.

Welington Jonata, de 30 anos, é de Campinas, no interior de São Paulo, mas está no Rio de Janeiro, há quatro meses a trabalho. Com isso, o torcedor esteve presente em alguns jogos do Flamengo na Libertadores. Na semifinal, ele irá acompanhar a partida junto dos amigos Vinicius Cardoso e Edimilson Torres. O engenheiro ambiental mostrou confiança na vitória.

"Acho que vai ser 2 a 0, calminho, pé no chão, um a zero no primeiro tempo e depois o segundo na etapa final". O torcedor também disse que preferia encarar o Fluminense na decisão. ""Foi um jogo bom, achei que o Palmeiras ira atropelar, mas surpreendeu. Eu preferia o Fluminense, seria um sonho um Fla-Flu na final da Libertadores", disse.

Amigo de Welington, Vinicius, que está desempregado, não conseguiu acompanhar a semifinal entre Palmeiras e Fluminense, na última quarta-feira (21), porque estava viajando para o Rio. Apesar disso, demonstrou total otimismo em uma vitória do Flamengo na semifinal e na decisão, independente de quem fosse o adversário.

"Vai ser 3 a 0 no mínimo. Para mim qualquer um que viesse, a gente atropela. Estava em viagem, vim de Campinas, vim para o Rio para assistir o Flamengo. Vamos atropelar o Palmeiras", disse o torcedor, exibindo muita confiança.

Representante comercial, Edimilson Torres, de 54 anos, acredita que o Flamengo irá aplicar uma goleada diante do Estudiantes. O flamenguista mostrou preferência por enfrentar o Palmeiras novamente na final da Libertadores.

"Vou bem otimista, 4 a 0 para a gente vibrar bastante. Preferia o Palmeiras, para ficar mais um sem Mundial. Freguês demais", provocou o paulista.

José George ficou feliz com classificação do Palmeiras Hugo Perruso / Agência O Dia

Nascido no Ceará, José George, de 50 anos, disse que acredita que a torcida do Flamengo irá fazer a diferença no Maracanã, depois de uma partida morna da equipe de Leonardo Jardim contra o Estudiantes, em La Plata.

"Sempre, a torcida faz a diferença, o Maracanã um caldeirão. Conseguimos o empate lá, não chutamos a bola no gol, mas acho que vamos conseguir essa classificação para a final", afirmou o torcedor, que trabalha com turismo.

José George também se disse contente pelo Palmeiras ter se classificado. Na opinião do flamenguista, um clássico contra o Fluminense tornaria o roteiro da possível final mais imprevisível.

"Eu prefiro o Palmeiras, porque o Fluminense é clássico, e é sempre chato. O Palmeiras é um grande time, mas nós temos um bom tabu e iremos manter essa escrita positiva contra eles", opinou.