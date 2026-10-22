Confira a escalação do FlamengoDivulgação / Flamengo

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João Vitor Cravo
O Flamengo já está escalado para o duelo decisivo contra o Estudiantes, da Argentina. A bola rola às 21h30 (de Brasília), desta quinta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, após empate sem gols na partida de ida. Voltando de lesão, Arrascaeta será opção no banco de reservas. Samuel Lino, Carrascal e Lucas Paquetá formarão trinca ofensiva para servir o centroavante Pedro.
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Leonardo Jardim escalou o Flamengo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, e Jorginho; Paquetá, Carrascal e Samuel Lino; Pedro.
Esperado como desfalque para esta semifinal, após lesão grave com o Uruguai, Arrascaeta voltou às atividades antes do previsto e pode ganhar minutos na partida de logo mais. O camisa 10 sofreu uma fratura no punho esquerdo em amistoso contra a Coreia do Sul, no dia 28 de setembro, pela última Data Fifa. De volta ao clube carioca, meia passou por cirurgia e, nesta semana, já treinou com bola no Ninho do Urubu.
Diante do Estudiantes, em primeiro momento, Lino, Paquetá ou Carrascal devem preencher a posição de camisa 10, antes ocupada por Arrasca. No entanto, como os três já foram testados no setor, é possível que eles variem de função ao longo do jogo, de acordo com o contexto e com as instruções de Jardim.
Questionado em meio a fase pouco artilheira, Pedro foi escalado entre os titulares. Ao longo da campanha na Libertadores, o técnico português optou por utilizar Bruno Henrique, terceiro maior artilheiro desta edição, com cinco gols. No entanto, neste jogo o camisa 27 será opção no banco de reservas.
Dúvida em meio a recuperação de lesão muscular, o lateral-direito Ayrton Lucas treinou com o elenco durante a semana e também será alternativa para Jardim. Alex Sandro, titular da posição, tem conseguido retomar ritmo de jogo após longo período fora de combate, em virtude de desconfortos na panturrilha.
Evertton Araújo e Danilo serão desfalques logo mais, contra o Estudiantes. O volante sofreu uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda, no dia 2 de setembro de 2026, contra o Mirassol. De acordo com o Mais Querido, o jogador faz trabalhos em campo com a preparação física.
Já o zagueiro sofreu pancada na mandíbula na vitória em clássico contra o Fluminense, no dia 11 deste mês. Substituído, foi encaminhado ao hospital e passou por cirurgia. Agora, segundo atualização do clube carioca, ele passa por estágio inicial do pós-operatório, que serviu para corrigir duas fraturas na região.