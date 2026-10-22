Flamengo enfrentou o Estudiantes no MaracanãReginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Flamengo cai para o Estudiantes nos pênaltis e dá adeus à Libertadores
Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique desperdiçaram cobranças e os argentinos vão enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores
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Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique desperdiçaram cobranças e os argentinos vão enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores
Flamenguistas adotam otimismo por final, mas divergem sobre rival
No Maracanã, torcedores declaram confiança em vitória sobre o Estudiantes, mas não chegaram a consenso sobre a eliminação do Fluminense
Com Arrasca no banco, Flamengo está escalado para encarar Estudiantes
Voltando de lesão, uruguaio será alternativa para Jardim entre os reservas; Lino, Carrascal e Paquetá formam trinca ofensiva
Organizadas do Flamengo adotam nova posição contra o Estudiantes
Torcidas estarão unidas no anel inferior do setor norte do Maracanã, nesta quinta-feira (22), no jogo de volta da semifinal da Libertadores
Flamengo procura Léo Pereira para propor valorização salarial
Zagueiro, de 30 anos, que fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mudo, tem contrato até dezembro de 2027
Léo Ortiz vê rivalidade recente do Fla com Estudiantes como motivação
Zagueiro acredita que quantidade elevada de encontros entre as duas equipes nos últimos anos pode servir de combustível para a semifinal
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