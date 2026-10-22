Flamengo enfrentou o Estudiantes no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Flamengo enfrentou o Estudiantes no MaracanãReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/10/2026 23:40 | Atualizado 22/10/2026 23:43

Os mais de 72 mil torcedores presentes no Maracanã, no maior público de futebol do Rio assistiram o Flamengo dar adeus ao sonho do penta na Libertadores. Depois de um empate sem gols no tempo normal, o Rubro-Negro perdeu para o Estudiantes por 3 a 2 nas cobranças de pênalti. Muslera defendeu as cobranças de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique.

O Estudiantes irá enfrentar o Palmeiras, que eliminou o Fluminense, na final da Libertadores, em Montevidéu, no dia 28 de novembro. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a jogar na próxima segunda-feira (26) contra o Atlético-MG, no Maracanã, às 20h (de Brasília).

O Flamengo começou pressionando o Estudiantes com muita posse de bola, mas a primeira grande oportunidade da partida foi dos argentinos. Aos 15 minutos depois de cobrança de escanteio, Rojo cabeceou e Rossi apareceu para salvar. No lance seguinte, Correa experimento de fora da área e de novo o goleiro do Flamengo defendeu, antes da bola tocar na trave. Aos 23 minutos, os cariocas chegaram com perigo pela primeira vez. Carrascal achou Pedro, que rolou para Emerson Royal, mas o lateral finalizou em cima da defesa do Estudiantes.

Aos 32 minutos, o Flamengo chegou de novo. Pedro fez bela jogada individual mesclando força e raça, o camisa 9 invadiu e finalizou cruzado, a bola passou por Carrascal e acabou indo para fora. Com a melhora dos cariocas na partida, o Estudiantes passou a fazer um pouco de catimba na partida e a intensidade do jogo caiu antes do intervalo.

O Flamengo voltou para o segundo tempo mais pilhado e aos cinco minutos o Rubro-Negro ficou em vantagem numérica. Samuel Lino foi derrubado por Baltazar Rodríguez e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando o Estudiantes com um jogador a menos no Maracanã.

Aos 18 minutos, o Flamengo fez a sua primeira mudança. Leonardo Jardim tirou Carrascal e colocou Arrascaeta em campo para a alegria dos torcedores no Maracanã. Aos 35 minutos, o técnico mexeu de novo. Plata, Bruno Henrique e Ayrton Lucas entraram nas vagas de Samuel Lino, Pulgar e Alex Sandro. No primeiro lance do equatoriano, ele recebeu belo passe de Paquetá e cabeceou para grande defesa do goleiro Muslera.

Aos 41 minutos, outra grande oportunidade para o Flamengo. Depois de cruzamento pela direita, Lucas Paquetá cabeceou, a bola raspou a meta do Estudiantes. Porém, os visitantes conseguiram segurar e levaram a disputa para as penalidades.

Penalidades

Nas cobranças de pênalti, brilhou a estrela do goleiro Muslera. O uruguaio defendeu as cobranças de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique, e o Estudiantes eliminou o Flamengo na semifinal da Libertadores.