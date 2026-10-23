Arrascaeta lamentou atuação do FlamengoReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Arrascaeta admite rendimento abaixo do Flamengo contra o Estudiantes
Uruguaio entrou no segundo tempo, converteu penalidade, mas não evitou eliminação dos cariocas contra o Estudiantes no Maracanã
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Bruno Henrique lamenta poucas finalizações do Flamengo: 'Chateados'
Atacante perdeu uma das cobranças de pênalti que levaram o Rubro-Negro a ser eliminado da Libertadores para o Estudiantes
Flamengo cai para o Estudiantes nos pênaltis e dá adeus à Libertadores
Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique desperdiçaram cobranças e os argentinos vão enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores
Flamenguistas adotam otimismo por final, mas divergem sobre rival
No Maracanã, torcedores declaram confiança em vitória sobre o Estudiantes, mas não chegaram a consenso sobre a eliminação do Fluminense
Com Arrasca no banco, Flamengo está escalado para encarar Estudiantes
Voltando de lesão, uruguaio será alternativa para Jardim entre os reservas; Lino, Carrascal e Paquetá formam trinca ofensiva
Organizadas do Flamengo adotam nova posição contra o Estudiantes
Torcidas estarão unidas no anel inferior do setor norte do Maracanã, nesta quinta-feira (22), no jogo de volta da semifinal da Libertadores
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