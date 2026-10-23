Leonardo Jardim com jogadores do Flamengo antes de disputa por pênaltis - AFP

Leonardo Jardim com jogadores do Flamengo antes de disputa por pênaltisAFP

Publicado 23/10/2026 00:54

O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, abordou a eliminação do Flamengo na disputa por pênalti diante do Estudiantes, no Maracanã, em jogo válido pela semifinal da Libertadores. Questionado sobre as cobranças perdidas por Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique, o treinador reforçou o nível do trio que acabou falhando no momento decisivo.

"Não é hoje, que sou treinador do Flamengo, que vou ensinar jogadores deste nível, alguns deles com centenas de jogos e muitos pênaltis, como vão bater. Com certeza, melhor do que eu eles batem, e que nós todos que estamos aqui. Eles têm que tomar as melhores decisões, se acharam que era daquela forma, assumiram daquela forma. Não é o treinador que vai chegar lá e vai dizer bate para o lado, rasteiro, no alto. Cada jogador tem que assumir", disse.

Apesar das poucas finalizações e da ineficiente do Flamengo, Leonardo Jardim, reforçou o domínio dos cariocas, no Maracanã, e a posse de bola que a equipe teve na partida contra o Estudiantes.

"O jogo aqui no Maracanã foi dominado por nós. Vocês às vezes falam muito de dados, mas quase 75% de posse de bola, mas em termos de efetividade não conseguimos ter esse presença na área. Criamos duas situações de gol, mas não fomos capazes de criar mais. Se deve também à atitude do adversário. É uma equipe que fez uma grande campanha e só perdeu para nós na fase de grupos. E não conseguimos finalizar, que é o objetivo. Pena nossa porque toda mundo estava imbuída pelo espírito, não só os torcedores, mas nós do grupo. Todos se dedicaram ao máximo para chegar ao final. Os pênaltis não quiseram que as coisas acontecessem para o nosso lado", apontou.

O Flamengo não teve uma boa atuação nesta quinta-feira (22), no Maracanã, contra o Estudiantes. Mesmo com um jogador a mais desde o começo do segundo tempo, os cariocas não saíram do empate contra os argentinos. Na cobranças de pênalti, Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique desperdiçaram as suas cobranças e Muslera foi o grande herói da vitória argentina.

A classificação do Estudiantes foi a revanche do duelo do ano passado pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o Flamengo avançou depois de vitória nos pênaltis na Argentina. No jogo de ida, os cariocas venceram e La Plata, os "hermanos" levaram a melhor. Porém, naquele ano brilhou a estreia de Rossi.



A final da Libertadores será entre o Estudiantes e o Palmeiras, que também se classificou depois de cobranças de pênaltis. O jogo irá acontecer no dia 28 de novembro, em Montevidéu. Na última quarta-feira (21), o Fluminense derrotou o Alviverde por 1 a 0, em São Paulo, mas nas penalidades, o clube paulista levou a melhor e venceu por 5 a 3. Nonato foi o único atleta a não converter a sua cobrança.



Agora eliminado da Libertadores, o Flamengo volta todas as suas atenções para o Brasileiro, já que também foi eliminado da Copa do Brasil para o Vitória na quinta fase da competição. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, os cariocas tem 63% de chances, no site "Infobola". O Palmeiras em segundo tem 37%.

Faltam apenas sete jogos para o fim do Brasileiro e a vantagem do Rubro-Negro na liderança é de apenas um ponto. O Flamengo volta a jogar na próxima segunda-feira (26), no Maracanã, contra o Atlético-MG, às 20h (de Brasília). Depois, os cariocas tem mais três jogos no Rio contra: Vasco, Grêmio e Athletico-PR. Posteriormente enfrentam o Palmeiras, em São Paulo, no dia 22 de novembro, em jogo que pode ser decisivo para o título, sai novamente para encarar o Coritiba, no Paraná, e fecha sua participação na competição contra a Chapecoense, no Maracanã.