Alexander Medina em ação durante Flamengo x Estudiantes, no Maracanã - Pablo Porciuncula / AFP

Alexander Medina em ação durante Flamengo x Estudiantes, no MaracanãPablo Porciuncula / AFP

Publicado 23/10/2026 09:23 | Atualizado 23/10/2026 09:25

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“O Flamengo não teve muitas chances de gol, não me lembro de muitas, a não ser no segundo tempo. O nosso time estava bem plantado, tivemos a lesão do Joaquín Correa, depois a expulsão. Isso vai marcando a partida de forma negativa”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.



“Mesmo assim, o time suportou com alma, coragem e valentia. Meus jogadores estão fazendo uma Libertadores magnífica. Estou muito feliz”, disse. “O Flamengo não teve muitas chances de gol, não me lembro de muitas, a não ser no segundo tempo. O nosso time estava bem plantado, tivemos a lesão do Joaquín Correa, depois a expulsão. Isso vai marcando a partida de forma negativa”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.“Mesmo assim, o time suportou com alma, coragem e valentia. Meus jogadores estão fazendo uma Libertadores magnífica. Estou muito feliz”, disse.

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Antes de eliminar o Rubro-Negro, o Estudiantes passou por Universidad Católica e Corinthians: “Muitos dizem que tenho excesso de otimismo, mas não é isso. É a realidade. Nós fomos crescendo conforme passava a Libertadores e superamos todos. Foi merecido chegar à final”. Antes de eliminar o Rubro-Negro, o Estudiantes passou por Universidad Católica e Corinthians: “Muitos dizem que tenho excesso de otimismo, mas não é isso. É a realidade. Nós fomos crescendo conforme passava a Libertadores e superamos todos. Foi merecido chegar à final”.

A eliminatória entre Flamengo e Estudiantes



O Flamengo teve atuação pouco inspirada no primeiro jogo, mas soube segurar o Estudiantes, que não conseguiu levar muito perigo durante os 90 minutos. Com o empate sem gols, bastava uma vitória simples no confronto de volta para avançar à decisão.



Sendo assim, em casa, o Rubro-Negro tentou pressionar os argentinos para abrir vantagem, mas sem sucesso. Mesmo com a expulsão de Baltasar Rodríguez, aos cinco minutos do segundo tempo, o time carioca sofreu para criar oportunidades e a definição da classificação foi para os pênaltis.



Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique pararam em Muslera, e o Flamengo acabou derrotado pelo Estudiantes, que só desperdiçou uma batida, com Cetré.

A decisão da Libertadores

Agora, o Estudiantes terá o Palmeiras pela frente na briga pelo troféu da Libertadores. A decisão acontecerá no dia 28 de novembro (um sábado), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A Conmebol ainda não definiu o horário do duelo.



“É uma experiência fabulosa que estamos vivendo, vamos nos preparar para estar à altura na final. Parece um filme, mas falta o último capítulo”, afirmou Alexander Medina.