Alexander Medina em ação durante Flamengo x Estudiantes, no MaracanãPablo Porciuncula / AFP
“O Flamengo não teve muitas chances de gol, não me lembro de muitas, a não ser no segundo tempo. O nosso time estava bem plantado, tivemos a lesão do Joaquín Correa, depois a expulsão. Isso vai marcando a partida de forma negativa”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.
“Mesmo assim, o time suportou com alma, coragem e valentia. Meus jogadores estão fazendo uma Libertadores magnífica. Estou muito feliz”, disse.
Antes de eliminar o Rubro-Negro, o Estudiantes passou por Universidad Católica e Corinthians: “Muitos dizem que tenho excesso de otimismo, mas não é isso. É a realidade. Nós fomos crescendo conforme passava a Libertadores e superamos todos. Foi merecido chegar à final”.
A eliminatória entre Flamengo e Estudiantes
Sendo assim, em casa, o Rubro-Negro tentou pressionar os argentinos para abrir vantagem, mas sem sucesso. Mesmo com a expulsão de Baltasar Rodríguez, aos cinco minutos do segundo tempo, o time carioca sofreu para criar oportunidades e a definição da classificação foi para os pênaltis.
Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique pararam em Muslera, e o Flamengo acabou derrotado pelo Estudiantes, que só desperdiçou uma batida, com Cetré.
A decisão da Libertadores
“É uma experiência fabulosa que estamos vivendo, vamos nos preparar para estar à altura na final. Parece um filme, mas falta o último capítulo”, afirmou Alexander Medina.
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