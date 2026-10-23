Jogadores do Estudiantes comemoram classificação sobre o Flamengo, no MaracanãMauro Pimentel / AFP
Grande herói da partida, o goleiro Fernando Muslera, que defendeu três cobranças na disputa por pênaltis, foi o mais exaltado. O 'AS' destacou que o jogador conquistou o Maracanã e afirmou que ele viveu uma noite de redenção após uma Copa do Mundo questionável, na qual foi um dos principais responsáveis pela eliminação do Uruguai na fase de grupos.
"O futebol quase sempre oferece uma chance de redenção, e mesmo que pareça tarde, uma oportunidade de se redimir pode surgir. Fernando Muslera encontrou a sua depois de 40 anos. Após uma Copa do Mundo desastrosa, apenas alguns meses depois, ele viveu uma das noites mais gloriosas de sua carreira no Maracanã, um dos maiores estádios do mundo", publicou.
O 'TyC Sports' também exaltou o goleiro uruguaio e destacou a comemoração do jogador, que imitou a dança de Dibu Martínez, arqueiro campeão mundial pela Argentina: "Com Fernando Muslera como herói absoluto ao defender três pênaltis na disputa. Ele não só brilhou entre as traves, como, após defender seu terceiro pênalti, contra Bruno Henrique, dançou para comemorar, fazendo com que mais de uma pessoa se lembrasse de Dibu Martínez".
Já o 'Clarín' enalteceu a atuação do Estudiantes e elogiou a torcida do clube que esteve presente no Maracanã: "O Estudiantes superou o poderoso Flamengo em todos os aspectos. Sua atuação, sua atitude, a disputa de pênaltis, na qual não houve disputa, e a torcida que lotou o lendário estádio do Rio e fez sua presença ser sentida contra a torcida da casa, que ofereceu pouco apoio e rapidamente se frustrou com um time que nunca apresentou soluções".
Por fim, o 'Olé' falou em "Maracanazo" para descrever a classificação e ressaltou que o clube brigará pelo título da Libertadores contra o Palmeiras: "Os pênaltis foram a glória, mas uma glória merecida, pois, ao longo dos 90 minutos, o Estudiantes mostrou-se uma equipe muito superior".
Palmeiras e Estudiantes farão a final da Libertadores no dia 28 de novembro. O duelo será disputado em Montevidéu, em final única.
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