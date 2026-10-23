Flamengo teve desempenho muito ruim contra Estudiantes e só criou uma grande chance, com Gonzalo Plata - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Flamengo teve desempenho muito ruim contra Estudiantes e só criou uma grande chance, com Gonzalo PlataReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/10/2026 11:51 | Atualizado 23/10/2026 11:52

para não ter o pior desempenho em uma temporada desde 2023, quando não conquistou título. O Flamengo não conseguiu cumprir o seu principal objetivo na temporada, e a maneira como acabou eliminado da Libertadores pelo Estudiantes , nos pênaltis após dois empates em 0 a 0, pode influenciar a disputa do Brasileirão. Agora, o elenco rubro-negro chegará pressionado pela torcida e pelos próprios jogadores para conquistar o campeonato nacional

"Amanhã (sexta-feira) é ficar de luto por essa desclassificação e depois já focar no Brasileirão, que a gente tem que ganhar", resumiu Léo Pereira.



Com o vice da Recopa em pleno Maracanã para o Lanús, na prorrogação, e a eliminação precoce na quinta fase da Copa do Brasil, para o Vitória, o único título do Flamengo até agora é do Campeonato Carioca. Entretanto, o triunfo na final sobre o Fluminense nos pênaltis é pouco relevante diante das expectativas e do alto investimento.

A 'final' do Flamengo no Brasileirão



Por isso, o Brasileirão virou obrigação. Na liderança com um ponto de vantagem para o Palmeiras, o Rubro-Negro volta a campo apenas na segunda-feira (26), quando recebe o Atlético-MG no Maracanã, às 20h, com a possibilidade de já ter caído para o segundo lugar e com a obrigação de vencer.

Afinal, o clube paulista joga no sábado (24) em casa contra o Red Bull Bragantino, às 18h30, e pode assumir a liderança.



"A responsabilidade é de todos. Temos uma final na segunda-feira, serão sete finais agora. Temos que melhorar o que faltou (contra o Estudiantes), mas é outro contexto. E temos que sair desse ano com esse título brasileiro", afirmou Léo Ortiz.



Diante da pressão que se transformou a busca pelo título nacional, o Flamengo tenta pensar um jogo de cada vez, até o confronto direto com o Palmeiras, na 36ª rodada, em 22 de novembro. E junta os cacos para não deixar a frustração da Libertadores interferir.



"A gente não fez o que precisava. Não fomos o time que tínhamos que ser. Estamos muito tristes, muito chateados, mas temos que virar a página. Ainda temos o Brasileiro pela frente, que é muito importante para nós. É tentar elevar o astral do grupo, de todo mundo. É uma eliminação que pega muito forte, mas faz parte do futebol. Nem sempre a gente vai ganhar. Não é desculpa também, mas agora temos que abaixar a cabeça e trabalhar", disse Arrascaeta.



O objetivo é tentar acumular mais alguma gordura para chegar ao duelo em São Paulo com uma vantagem maior. Até porque o rival jogará na semana seguinte a final da Libertadores e terá o foco dividido.



"Com certeza estamos decepcionados e frustrados. Mas também temos um Campeonato Brasileiro para jogar, com sete rodadas. Estamos na frente e queremos mostrar qualidade na próxima segunda-feira para tentar ganhar o troféu que ainda disputamos", afirmou o técnico Leonardo Jardim.