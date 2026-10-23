Muslera em ação pelo Estudiantes no duelo com o Flamengo, no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Flamengo tem um dos piores desempenhos no mata-mata da Libertadores
Inoperante, Rubro-Negro tem dificuldades para atacar o Estudiantes, empata sem gols por 180 minutos e é eliminado nos pênaltis
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