Muslera em ação pelo Estudiantes no duelo com o Flamengo, no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Rodrigo Souza
O Flamengo deu adeus ao sonho do pentacampeonato da Libertadores. Após empatar sem gols no jogo de ida, o Rubro-Negro voltou a ficar no 0 a 0 com o Estudiantes, da Argentina, e foi eliminado nos pênaltis após perder por 3 a 2. O desempenho ofensivo do time comandado pelo técnico Leonardo Jardim na eliminatória foi um dos piores do mata-mata da competição continental em 2026.
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Foi o terceiro pior desempenho ofensivo de uma equipe no mata-mata da Libertadores. Nos 180 minutos da semifinal contra o Estudiantes, o Flamengo acertou apenas três de 18 finalizações na direção do gol. O índice é superior apenas a Universidad Católica, que acertou dois de 15 tentativas contra o mesmo Estudiantes nas oitavas, e do que o Rosário Central que acertou três de 26 contra o Corinthians, nas oitavas.
Além disso, o Flamengo não criou nenhuma chance clara somando os dois jogos contra o Estudiantes, de acordo com os dados do "SofaScore". O Rubro-Negro, aliás, demorou mais de 135 minutos para acertar a primeira finalização no alvo do goleiro Muslera. No jogo de volta, jogou com um a mais durante quase todo o segundo tempo por causa da expulsão de Baltasar Rodríguez aos cinco minutos, mas não foi o suficiente.
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Nos pênaltis, o Flamengo viu Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique pararem em defesas do goleiro Muslera. O Estudiantes chegou a perder uma cobrança com Cetré, mas mesmo assim venceu e avançou à final da Libertadores pela primeira vez desde 2009, quando foi campeão sobre o Cruzeiro. O time argentino reencontrará o Palmeiras na decisão e reeditará o confronto da final de 1968, quando também venceu.
Eliminado da Libertadores, o Flamengo tenta se reerguer. Sem muito tempo para lamentar, o Rubro-Negro volta a campo na próxima segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. Líder da competição, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim defende a liderança e tem apenas um ponto de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras.