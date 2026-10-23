Jorginho perdeu o primeiro pênalti com a camisa do Flamengo - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Jorginho perdeu o primeiro pênalti com a camisa do FlamengoReginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 23/10/2026 14:50

Conhecido pelo alto aproveitamento em pênaltis, Jorginho perdeu uma penalidade pela primeira vez com o Flamengo . O volante ítalo-brasileiro, que tinha 100% de aproveitamento na marca do cal, parou na defesa do goleiro uruguaio Muslera e foi um dos vilões da eliminação do Rubro-Negro na semifinal da Libertadores , nesta última quinta-feira (22), diante do Estudiantes, da Argentina, no Maracanã.

O pênalti perdido reviveu um drama na carreira de Jorginho. O jogador, de 34 anos, possui um histórico de pênaltis decisivos perdidos. O caso mais famoso aconteceu em 2021. Na época, a Itália enfrentava a Suíça e poderia encaminhar a classificação para a Copa do Mundo, mas Jorginho perdeu duas penalidades. Com isso, a Azzurra empatou por 1 a 1, foi para a repescagem e acabou eliminada pela Macedônia do Norte.

No jogo em questão, o volante teve duas chances durante o segundo tempo. Na primeira, parou na defesa do goleiro Sommer. Já na segunda oportunidade, aos 44 minutos do segundo tempo, isolou. No mesmo ano, Jorginho também perdeu um pênalti na final da Eurocopa contra a Inglaterra. Porém, mesmo com o pênalti perdido, a Itália venceu e conquistou o título europeu.

Desde que chegou ao Flamengo, Jorginho havia convertido todas as 12 cobranças (somando chances no tempo normal e em disputas de pênaltis). O aproveitamento perfeito caiu por terra na disputa contra o Estudiantes, da Argentina, nesta última quinta, no Maracanã. O ítalo-brasileiro foi o segundo jogador do time a cobrar, mas o goleiro Muslera defendeu.

Eliminado da Libertadores, o Flamengo disputará apenas o Brasileirão até o fim do ano. Líder com apenas um ponto de distância para o vice-líder Palmeiras, o Rubro-Negro tem pouco tempo para lamentar e precisa virar a chave. O time comandado pelo técnico Leonardo Jardim volta a campo na próxima segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela 32ª rodada.