Everson em treino do Atlético-MG - Paulo Henrique França / Atlético

Everson em treino do Atlético-MGPaulo Henrique França / Atlético

Publicado 23/10/2026 15:30 | Atualizado 23/10/2026 16:22

Flamengo poderá encontrar um Atlético-MG reforçado para o confronto de segunda-feira (26), no Maracanã. Everson foi liberado pelo departamento médico nesta sexta-feira (23) e voltou a treinar com bola, ficando à disposição para o duelo das 20h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 22 estava afastado desde 1º de setembro, quando atuou no sacrifício diante do Cruzeiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O arqueiro havia sofrido uma fratura no pé esquerdo no primeiro clássico e ficou fora das atividades com o grupo por quase dois meses.



Everson pode retomar titularidade



Durante a recuperação, Gabriel Delfim assumiu a meta atleticana e participou de 11 partidas. O jovem ganhou destaque na classificação do Galo sobre o Santos, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, quando defendeu três cobranças na disputa por pênaltis.

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Apesar das boas atuações do substituto, a expectativa é que Everson recupere a posição. Antes de se machucar, o capitão era o jogador do elenco com mais jogos disputados na temporada, somando 47.



Nesta semana, o goleiro chegou a viajar com a delegação para Montevidéu, no Uruguai, onde o Atlético enfrentou o Montevideo City Torque pela semifinal da competição continental. Ele, porém, não foi relacionado para a partida, já que ainda não tinha condições de atuar.

Apesar das boas atuações do substituto, a expectativa é que Everson recupere a posição. Antes de se machucar, o capitão era o jogador do elenco com mais jogos disputados na temporada, somando 47.Nesta semana, o goleiro chegou a viajar com a delegação para Montevidéu, no Uruguai, onde o Atlético enfrentou o Montevideo City Torque pela semifinal da competição continental. Ele, porém, não foi relacionado para a partida, já que ainda não tinha condições de atuar.

Atlético se prepara para sequência decisiva



A volta do titular acontece em um momento importante para o clube mineiro, que segue vivo em três frentes na reta final do ano. Depois de visitar o Flamengo, o time terá o clássico contra o Cruzeiro, no dia 29 de outubro e, na sequência, encara o Grêmio, em 1º de novembro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.



O Atlético também disputará a decisão da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia. No Brasileirão, a equipe busca somar pontos para se aproximar de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027.

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Pelo lado rubro-negro, a partida marca o retorno aos gramados após a eliminação na Libertadores. Fora também da copa nacional, o Flamengo concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro, única competição ainda em disputa pelo clube. Pelo lado rubro-negro, a partida marca o retorno aos gramados após a eliminação na Libertadores. Fora também da copa nacional, o Flamengo concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro, única competição ainda em disputa pelo clube.

Líder, o time carioca tem apenas um ponto de vantagem sobre o Palmeiras e precisa vencer para manter a posição na reta final do torneio.



Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato