Bruno Henrique entrou no segundo tempo contra o EstudiantesAFP

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João Vitor Cravo
Bruno Henrique publicou mensagem emocionada à torcida do Flamengo após eliminação para o Estudiantes, na semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira (22), no Maracanã. Acionado no segundo tempo, camisa 27 foi um dos três rubro-negros que desperdiçaram suas cobranças na derrota por 3 a 2 na disputa por pênaltis, que sucedeu novo empate em 0 a 0 no tempo normal. No texto, atacante confessou nunca ter sentido algo assim desde que chegou ao Mais Querido.
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"Desde que cheguei aqui, nunca tinha passado por um momento como esse. Já vivi muitas coisas, enfrentei desafios, comemorei conquistas e aprendi muito ao longo dessa caminhada, mas nada se compara ao que estou sentindo agora", relatou o jogador, em publicação no Instagram, na tarde desta sexta-feira (23).
Além de Bruno Henrique, Lucas Paquetá e Jorginho perderam penalidades na decisão. Os três cobraram no mesmo canto e pararam em defesas do goleiro Muslera, de 40 anos, que defendeu a seleção uruguaia em cinco Copas do Mundo: 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Na sequência, o camisa 27 destacou o quão dolorosa foi a eliminação.
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"É difícil encontrar palavras nesse momento quando a dor é tão grande e a frustração toma conta. O futebol nos ensina que nem sempre as coisas acontecem como sonhamos. O esporte tem dessas crueldades. Às vezes, você entrega tudo o que tem, luta até o último segundo, acredita mesmo quando tudo parece impossível e, ainda assim, o resultado não vem. E é justamente isso que torna a derrota tão dolorosa", prosseguiu.
A frustração do jogador e dos rubro-negros passa não só pelas falhas na disputa por pênaltis, como também na má atuação durante o tempo normal. Diante de cerca de 72 mil torcedores, o Mais Querido teve um jogador a mais desde os cinco minutos da etapa final, quando Baltasar Rodríguez foi expulso pelo segundo cartão amarelo.
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Mesmo assim, a equipe carioca não conseguiu incomodar a defesa adversária, que se fechou e impediu praticamente todas as tentativas. Com isso, o duelo terminou em 0 a 0 assim como no jogo da ida, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. No fim do texto, Bruno Henrique citou o "sonho interrompido", mas reforçou o amor que sente pelo clube
"Hoje, não há como esconder a tristeza de um sonho interrompido, mas a paixão sempre permanecera viva. É nos momentos mais difíceis que descobrimos a verdadeira força para se erguer e continuar sonhando. O campeonato termina, o sonho fica pelo caminho, o que eu sinto é o meu amor por você Flamengo nunca e jamais será apagado. Uma vez Flamengo pra sempre Flamengo", completou o jogador.