Bruno Henrique entrou no segundo tempo contra o Estudiantes - AFP

Bruno Henrique entrou no segundo tempo contra o EstudiantesAFP

Publicado 23/10/2026 15:50 | Atualizado 23/10/2026 15:53

Bruno Henrique publicou mensagem emocionada à torcida do Flamengo após eliminação para o Estudiantes , na semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira (22), no Maracanã. Acionado no segundo tempo, camisa 27 foi um dos três rubro-negros que desperdiçaram suas cobranças na derrota por 3 a 2 na disputa por pênaltis, que sucedeu novo empate em 0 a 0 no tempo normal. No texto, atacante confessou nunca ter sentido algo assim desde que chegou ao Mais Querido.

"Desde que cheguei aqui, nunca tinha passado por um momento como esse. Já vivi muitas coisas, enfrentei desafios, comemorei conquistas e aprendi muito ao longo dessa caminhada, mas nada se compara ao que estou sentindo agora", relatou o jogador, em publicação no Instagram, na tarde desta sexta-feira (23).

Além de Bruno Henrique, Lucas Paquetá e Jorginho perderam penalidades na decisão. Os três cobraram no mesmo canto e pararam em defesas do goleiro Muslera, de 40 anos, que defendeu a seleção uruguaia em cinco Copas do Mundo: 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Na sequência, o camisa 27 destacou o quão dolorosa foi a eliminação.

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"É difícil encontrar palavras nesse momento quando a dor é tão grande e a frustração toma conta. O futebol nos ensina que nem sempre as coisas acontecem como sonhamos. O esporte tem dessas crueldades. Às vezes, você entrega tudo o que tem, luta até o último segundo, acredita mesmo quando tudo parece impossível e, ainda assim, o resultado não vem. E é justamente isso que torna a derrota tão dolorosa", prosseguiu.

A frustração do jogador e dos rubro-negros passa não só pelas falhas na disputa por pênaltis, como também na má atuação durante o tempo normal. Diante de cerca de 72 mil torcedores, o Mais Querido teve um jogador a mais desde os cinco minutos da etapa final, quando Baltasar Rodríguez foi expulso pelo segundo cartão amarelo.

Mesmo assim, a equipe carioca não conseguiu incomodar a defesa adversária, que se fechou e impediu praticamente todas as tentativas. Com isso, o duelo terminou em 0 a 0 assim como no jogo da ida, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. No fim do texto, Bruno Henrique citou o "sonho interrompido", mas reforçou o amor que sente pelo clube

"Hoje, não há como esconder a tristeza de um sonho interrompido, mas a paixão sempre permanecera viva. É nos momentos mais difíceis que descobrimos a verdadeira força para se erguer e continuar sonhando. O campeonato termina, o sonho fica pelo caminho, o que eu sinto é o meu amor por você Flamengo nunca e jamais será apagado. Uma vez Flamengo pra sempre Flamengo", completou o jogador.