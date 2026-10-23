Leonardo Jardim teve mais uma decepção pelo Flamengo em 2026, com queda na LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo
Jardim tem futuro incerto no Flamengo e sofre nova queda em semifinal
Assim como em passagem pelo Cruzeiro, técnico português volta a não conseguir uma vaga para final de torneio de mata-mata
Histórico ruim de Jardim em mata-mata no Brasil
Queda precoce pelo Flamengo na Copa do Brasil
Jardim tem futuro incerto no Flamengo e sofre nova queda em semifinal
Assim como em passagem pelo Cruzeiro, técnico português volta a não conseguir uma vaga para final de torneio de mata-mata
Everson é liberado pelo Atlético-MG e pode enfrentar o Flamengo
Recuperado de fratura no pé esquerdo, camisa 22 voltou aos treinos; duelo pela 32ª rodada está marcado para segunda-feira (26) no Maracanã
Jorginho revive drama em pênaltis e perde primeiro pelo Flamengo
Volante ítalo-brasileiro acumula penalidades perdidas em momentos decisivos pela Itália e tinha 100% de aproveitamento pelo Rubro-Negro
Flamengo tem um dos piores desempenhos no mata-mata da Libertadores
Inoperante, Rubro-Negro tem dificuldades para atacar o Estudiantes, empata sem gols por 180 minutos e é eliminado nos pênaltis
Pressionado, Flamengo tem Brasileiro para salvar ano: 'Tem que ganhar'
Com nova decepção em 2026, jogadores do Rubro-Negro veem título do campeonato nacional como obrigação e buscam virar a chave
Jornais argentinos repercutem eliminação do Flamengo: ‘Maracanazo’
Estudiantes contou com o brilho de Muslera para superar o Rubro-Negro nos pênaltis e garantir vaga na decisão da Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.