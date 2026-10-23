Leonardo Jardim teve mais uma decepção pelo Flamengo em 2026, com queda na Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim teve mais uma decepção pelo Flamengo em 2026, com queda na LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/10/2026 15:42 | Atualizado 23/10/2026 15:47

A eliminação do Flamengo na Libertadores deixa em aberto a permanência de Leonardo Jardim para a próxima temporada. Por mais que tenha contrato até dezembro de 2027, a diretoria avalia o trabalho, como costuma fazer normalmente, mas os dois confrontos da semifinal com o Estudiantes geraram incômodo no clube.

Mais do que o frustrante resultado com a derrota nos pênaltis no Maracanã após dois empates sem gols, as atuações da equipe são a principal fonte de crítica. Na hora do vamos ver, o Rubro-Negro deixou muito a desejar, especialmente na criação e na busca por soluções ofensivas, apesar das muitas peças de qualidade no elenco.



Há o entendimento de que o técnico deixou a desejar, mas sem motivos, por ora, para algo mais drástico. Afinal, ainda há a disputa pelo título do Brasileirão e uma mudança drástica não está nos planos.



A questão principal é para a próxima temporada, mesmo com o português com contrato. O resultado na competição nacional pode ser decisivo para uma definição da diretoria, já que uma nova perda de título pode pesar bastante para uma futura troca de comando.

Histórico ruim de Jardim em mata-mata no Brasil



Outra questão relevante tem sido a dificuldade de Leonardo Jardim nas competições de mata-mata no futebol brasileiro desde o trabalho no Cruzeiro, em 2025. Afinal, a eliminação do Flamengo para o Estudiantes foi a quarta do técnico, sendo a terceira em uma semifinal.



A primeira, entretanto, entra mais para a estatística do que para a avaliação do trabalho. Afinal, ele completou apenas o terceiro jogo à frente da Raposa quando caiu no Campeonato Mineiro. Foram dois empates em 1 a 1 com o América-MG, com derrota em 4 a 2 nos pênaltis.



A outra queda do Cruzeiro de Jardim foi para o Corinthians na Copa do Brasil, pela mesma fase. E assim como pelo Rubro-Negro, deixou a desejar em casa, ao ser dominado e perder por 1 a 0 no Mineirão.



O time até se recuperou e venceu por 2 a 1 em São Paulo, mas novamente caiu nas cobranças de penalidades, por 5 a 4.



Queda precoce pelo Flamengo na Copa do Brasil



Já pelo Flamengo, o técnico português conquistou o Campeonato Carioca logo em sua estreia no comando, com um empate sem gols e vencido nos pênaltis mais uma vez. Mas devido ao tempo, havia pouco de seu trabalho, ao contrário da precoce saída da Copa do Brasil.



Apesar de ter vencido por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro não foi capaz de segurar o resultado e caiu para o Vitória ao perder por 2 a 0 no Barradão, o que gerou críticas pelo desempenho ofensivo no mata-mata.



Ao contrário da falta de criação contra o Estudiantes, naquela partida o time finalizou 26 vezes, mas não foi capaz de marcar.