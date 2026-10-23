Rodolfo Landim é ex-presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rodolfo Landim é ex-presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/10/2026 19:35 | Atualizado 23/10/2026 19:37

Rodolfo Landim obteve uma vitória na Justiça do Rio de Janeiro e poderá voltar à vida política no Flamengo . Presidente do clube entre 2019 e 2024, o dirigente estava impedido de exercer seus direitos por causa de uma alteração no estatuto. Afastado desde o dia 20 de maio, ele conseguiu a liberação na segunda tentativa após o primeiro pedido ter sido indeferido. A informação é do "ge".

Em 2026, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou uma alteração no estatuto do clube, que instituiu impedimento de participações de dirigentes em diversas posições em outros clubes e diretorias de futebol. Com isso, Rodolfo Landim foi comunicado no dia 20 de maio que estava impedido de participar de reuniões e da vida política do clube.

O caso trata do envolvimento de Rodolfo Landim na SAF do Confiança. O ex-dirigente, porém, alega que atuava apenas em uma posição "meramente consultiva". Mesmo assim, os conselheiros do Flamengo alegavam conflito de interesses e, por isso, aprovaram a emenda. A defesa do ex-presidente, contudo, citou os prazos do processo interno para reverter o quadro.

Rodolfo Landim foi presidente do Flamengo entre 2019 e 2024. No período, o Rubro-Negro conquistou quatro Cariocas, duas Libertadores, dois do Brasileirão, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Sob a sua gestão, o Mais Querido também alcançou marcas financeiras históricas e se consolidou como uma potência no continente.

Após a reeleição, Rodolfo Landim passou o bastão para Luiz Eduardo Baptista. No primeiro ano sob a gestão de Bap, o Flamengo conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores. O Rubro-Negro também alcançou a sua maior receita em um ano na história, com valor bruto de R$ 2,089 bilhões. Já o superávit foi de R$ 336 milhões.