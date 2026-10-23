Contratado às pressas, Marcos Rojo disputou a semifinal no Maracanã após autorização excepcional do TAS - Pablo Porciuncula / AFP

Contratado às pressas, Marcos Rojo disputou a semifinal no Maracanã após autorização excepcional do TASPablo Porciuncula / AFP

Publicado 23/10/2026 20:22

O Flamengo tentou uma última cartada para jogar a final da Libertadores. Na noite desta sexta-feira (23), após eliminação nos pênaltis para o Estudiantes , o clube carioca apresentou reclamação à Conmebol sobre escalação indevida do zagueiro Marcos Rojo. Com a medida, o Mais Querido exige que o rival seja eliminado do torneio, e quer ocupar seu lugar na decisão. A informação é do jornalista argentino Germán García Grova.

Leia mais: Jardim tem futuro incerto no Flamengo e sofre nova queda em semifinal

Segundo a apuração. O Estudiantes tem até esta segunda-feira (25), às 18h (de Brasília), para apresentar defesa à Conmebol, e tentar reverter a petição do Flamengo. Caso a entidade decida excluir o time argentino da competição, automaticamente o Rubro-Negro ocupará seu lugar na final, diante do Palmeiras, no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Marcos Rojo, de 36 anos, foi contratado às pressas pelo time de La Plata justamente suprir baixas no setor defensivo e enfrentar o clube carioca na semifinal. Porém, a Conmebol o barrou de entrar em campo no duelo de ida , alegando que o pedido não cumpria o prazo e as regras para mudanças na lista de inscritos na competição.

Leia também: Jorginho revive drama em pênaltis e perde primeiro pelo Flamengo

Indignado, o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), para tentar contar com Rojo na partida de volta, no Maracanã. O clube argumentou ao órgão judicial que pedidos parecidos já haviam sido acatados pela Conmebol anteriormente. Com isso, o júri acatou a medida cautelar e autorizou que o atleta fosse inscrito no lugar do lesionado Gabriel Neves, em contexto de exceção.

Rojo foi titular no jogo de volta

Autorizado pelo TAS, Marcos Rojo jogou 76 minutos na partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Flamengo, nesta quinta-feira (22), no Maracanã. Durante o duelo, ele foi peça importante do setor defensivo, e contribuiu para que o ataque do clube carioca tivesse dificuldades de finalizar em gol e passasse em branco.

Após 0 a 0 no tempo normal, resultado idêntico ao do primeiro jogo, em La Plata o Estudiantes triunfou por 3 a 2 na disputa por pênaltis. Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique desperdiçaram suas cobranças pelo lado rubro-negro, todas elas defendidas pelo goleiro Muslera, de 40 anos, convocado pelo Uruguai para as últimas cinco Copas do Mundo.