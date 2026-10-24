Marcos Rojo está no centro de polêmica na semifinal da Libertadores - Divulgação / Estudiantes

Marcos Rojo está no centro de polêmica na semifinal da LibertadoresDivulgação / Estudiantes

Publicado 24/10/2026 13:57

Na ocasião, o time paulista empatou em 0 a 0 contra o Independiente na ida das oitavas de final, em Avellaneda. Então, o clube argentino apresentou uma reclamação à Conmebol afirmando que o meia uruguaio Carlos Sánchez ainda precisava cumprir uma suspensão.

A cobrança aconteceu porque Sánchez foi expulso após agredir um gandula na semifinal da Copa Sul-Americana 2015, quando atuava pelo River Plate, contra o Huracán. O atleta recebeu uma suspensão de três jogos, além de multa. Conforme o Regulamento Disciplinar da Conmebol, a ausência precisaria ser cumprida no torneio seguinte da confederação sul-americana no qual o meia participasse.

A Conmebol também decretou, em 2016, ano do seu centenário, uma anistia a atletas com punições pendentes. Com isso, a punição de Sánchez foi reduzida de três partidas para uma. No entanto, isso não eliminou a necessidade de ele cumpri-la.

Por causa disso, a entidade decretou a derrota do Santos por 3 a 0 na partida de ida. O time paulista não conseguiu reverter o resultado na partida da volta, que terminou em 0 a 0, no Pacaembu.

Entenda o caso de Rojo

Rojo foi contratado às pressas pelo Estudiantes para suprir carências na defesa, com lesões dos seus jogadores titulares, Pirez e Tomás Palacios. O clube o inscreveu no Campeonato Argentino no lugar do também lesionado Gabriel Neves, mas o prazo de recuperação do atleta não significava uma abertura de vaga na Libertadores. Com isso, a Conmebol rejeitou a inscrição do defensor antes de sua estreia, na ida contra o Flamengo.

Então, o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para contar com Rojo no jogo da volta. O pedido foi acatado pela Corte. A diretoria do Flamengo entende que sem a autorização da Conmebol, o regulamento da competição foi ferido. Agora, as partes aguardam os próximos passos da entidade.