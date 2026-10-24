Marcos Rojo está no centro de polêmica na semifinal da LibertadoresDivulgação / Estudiantes
Flamengo aposta em caso de 2018 para reverter queda na Libertadores
Na ocasião, Santos teve placar alterado de empate para derrota por 3 a 0 após escalar o meia Carlos Sánchez irregularmente
Flamengo explica ação e diz que avisou Estudiantes sobre Rojo
Rubro-Negro alega que o zagueiro entrou em campo indevidamente; clube argentino tem até segunda-feira (25) para apresentar defesa
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Flamengo pede derrota do Estudiantes à Conmebol por escalação de Rojo
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Landim consegue liminar para exercer direitos políticos no Flamengo
Ex-presidente é benemérito e estava afastado desde a aprovação de uma alteração do estatuto que impedia participação na vida política
Bruno Henrique se abre após queda do Flamengo: 'Sonho interrompido'
Camisa 27 admitiu nunca ter sentido algo parecido no Flamengo; ele foi um dos que desperdiçou pênalti na disputa contra o Estudiantes
Jardim tem futuro incerto no Flamengo e sofre nova queda em semifinal
Assim como em passagem pelo Cruzeiro, técnico português volta a não conseguir uma vaga para final de torneio de mata-mata
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