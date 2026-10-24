Rojo faz marcação em Pedro no MaracanãAFP

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O Flamengo divulgou uma nota oficial justificando a decisão de entrar com uma ação sobre a participação de Marcos Rojo, do Estudiantes, na partida da última quinta-feira (22), no Maracanã. O Rubro-Negro disse que foi incluído como parte no processo na Corte Arbitral do Esporte (CAS) pelo próprio time argentino e alegou que informou que iria buscar um recurso, antes que o jogo ocorresse, caso o atleta fosse escalado.
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Marcos Rojo, de 36 anos, foi contratado às pressas pelo time de La Plata justamente suprir baixas no setor defensivo e enfrentar o clube carioca na semifinal. Porém, a Conmebol o barrou de entrar em campo no duelo de ida, alegando que o pedido não cumpria o prazo e as regras para mudanças na lista de inscritos na competição.
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Indignado, o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), para tentar contar com Rojo na partida de volta, no Maracanã. O clube argumentou ao órgão judicial que pedidos parecidos já haviam sido acatados pela Conmebol anteriormente. Com isso, o júri acatou a medida cautelar e autorizou que o atleta fosse inscrito no lugar do lesionado Gabriel Neves, em contexto de exceção.
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Autorizado pelo TAS, Marcos Rojo jogou 76 minutos na partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Flamengo, nesta quinta-feira (22), no Maracanã. Durante o duelo, ele foi peça importante do setor defensivo, e contribuiu para que o ataque do clube carioca tivesse dificuldades de finalizar em gol e passasse em branco.
A classificação do Estudiantes foi a revanche do duelo do ano passado pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o Flamengo avançou depois de vitória nos pênaltis na Argentina. No jogo de ida, os cariocas venceram e La Plata, os "hermanos" levaram a melhor. Porém, naquele ano brilhou a estreia de Rossi.
A final da Libertadores será entre o Estudiantes e o Palmeiras, que também se classificou depois de cobranças de pênaltis. O jogo irá acontecer no dia 28 de novembro, em Montevidéu. Na última quarta-feira (21), o Fluminense derrotou o Alviverde por 1 a 0, em São Paulo, mas nas penalidades, o clube paulista levou a melhor e venceu por 5 a 3. Nonato foi o único atleta a não converter a sua cobrança.
Faltam apenas sete jogos para o fim do Brasileiro e a vantagem do Rubro-Negro na liderança é de apenas um ponto. O Flamengo volta a jogar na próxima segunda-feira (26), no Maracanã, contra o Atlético-MG, às 20h (de Brasília). Depois, os cariocas tem mais três jogos no Rio contra: Vasco, Grêmio e Athletico-PR. Posteriormente enfrentam o Palmeiras, em São Paulo, no dia 22 de novembro, em jogo que pode ser decisivo para o título, sai novamente para encarar o Coritiba, no Paraná, e fecha sua participação na competição contra a Chapecoense, no Maracanã.