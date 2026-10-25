Abel Ferreira, atual técnico do PalmeirasFabio Menotti / Palmeiras
"O que eu posso dizer sobre isso? Nosso objetivo era estar na final e nós vamos estar lá. O resto, a Conmebol é uma organização extremamente competente, acredito que um clube com a dimensão do Estudiantes sabe perfeitamente aquilo que deve e pode fazer. Nós, Palmeiras, chegamos à final pelo que ganhamos dentro de campo, o Estudiantes ganhou dentro de campo, mas essas questões jurídicas não são comigo", disse Abel Ferreira.
"O que posso dizer é que, aconteça o que acontecer, o Palmeiras, dia 28, está por mérito e sem asterisco para disputar novamente a final da Libertadores", completou.
Entenda o caso
Indignado, o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para tentar contar com Rojo na partida de volta, no Maracanã. O clube argumentou ao órgão judicial que pedidos parecidos já haviam sido acatados pela Conmebol anteriormente. Com isso, o tribunal acatou a medida cautelar e autorizou que o atleta fosse inscrito no lugar do lesionado Gabriel Neves, em caráter excepcional.
No entanto, após a classificação do Estudiantes sobre o Rubro-Negro na última quinta-feira (22), no Maracanã, o Flamengo enviou um pedido formal à Conmebol nesta sexta-feira (23) para contestar a utilização do zagueiro e tentar reverter a desclassificação nos tribunais. Em nota divulgada no último sábado (24), o Rubro-Negro justificou a ação e alegou que foi incluído como parte no processo na Corte Arbitral do Esporte (CAS) pelo próprio time argentino. O clube também afirmou que informou que buscaria um recurso caso o atleta fosse escalado.
O Flamengo afirma que comunicou ao CAS e ao Estudiantes, antes da partida, que apresentaria uma reclamação formal caso Rojo entrasse em campo. Depois da semifinal, o clube brasileiro acionou o artigo 24.1.b do Código Disciplinar da Conmebol e solicitou que o caso seja resolvido antes da final da Libertadores.
"Não se trata de buscar resultado fora de campo. Trata-se de garantir que as regras de uma competição internacional valham igualmente para todos os clubes, de todos os países", afirmou o Flamengo no comunicado.
Como foi o duelo entre Flamengo x Estudiantes?
Sendo assim, em casa, o Rubro-Negro tentou pressionar os argentinos para abrir vantagem, mas sem sucesso. Mesmo com a expulsão de Baltasar Rodríguez, aos cinco minutos do segundo tempo, o time carioca sofreu para criar oportunidades, e a definição da classificação foi para os pênaltis.
Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique pararam em Muslera, e o Flamengo acabou derrotado pelo Estudiantes, que só desperdiçou uma cobrança, com Cetré.
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