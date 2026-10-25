JuninhoGilvan de Souza / Flamengo
Atacante cita Gabigol como razão para não ter dado certo no Flamengo
Contratado em janeiro de 2025, centroavante chegou ao Rubro-Negro para substituir o ex-camisa 9, mas foi vendido um ano depois
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