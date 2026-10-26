Leonardo Jardim em ação durante jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante jogo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/10/2026 07:44 | Atualizado 26/10/2026 14:28

Depois de ser eliminado pelo Estudiantes (ARG) na semifinal da Libertadores , o Flamengo volta a campo nesta segunda-feira (26), contra o Atlético-MG. A bola vai rolar às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro precisa vencer para retomar a liderança. Atualmente, é o segundo colocado, com 67 pontos – um a menos do que o Palmeiras, isolado no topo da tabela.

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Onde assistir?

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

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Como chega o Flamengo

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo espera dar uma resposta após a frustrante queda na Libertadores. O Rubro-Negro empatou os dois confrontos por 0 a 0 com o Estudiantes (ARG) e caiu nos pênaltis, no Maracanã. Apesar da eliminação, o time carioca acumula uma sequência de 12 partidas sem perder – oito vitórias e quatro empates.



Varela e Ayrton Lucas podem receber oportunidade diante do Atlético-MG. Gonzalo Plata e Bruno Henrique também estão entre os cotados para o ataque. Arrascaeta tende a ficar no banco de reservas.

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Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG vem embalado depois de superar o Montevideo City Torque (URU) e garantir vaga na final da Copa Sul-Americana. O Galo perdeu o duelo de volta por 2 a 0, mas havia ganhado em casa por 3 a 0 e, então, estará na decisão contra o Boca Juniors (ARG).



Eduardo Domínguez contará com o retorno de Scarpa para o embate com o Flamengo. Cuello, lesionado, está fora. Everson, que se recuperou de lesão e foi liberado pelo departamento médico, não viajou. Ruan Tressoldi, Fred, Cassierra e Thiago Borbas são outros desfalques.

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Ficha técnica



Flamengo x Atlético-MG

Data e hora: 26/10/2026, às 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)



FLAMENGO: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Carrascal; Gonzalo Plata (Lucas Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.



ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Alan Franco (Natanael), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Alan Minda. Técnico: Eduardo Domínguez.