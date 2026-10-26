Escalado no jogo de volta, no Maracanã, Marcos Rojo é pivô de polêmicaPablo Porciuncula / AFP
Estudiantes retruca Flamengo sobre caso Rojo: 'Nenhuma infração'
Clube argentino se apoiou em aval do TAS para afirmar que a escalação do zagueiro no jogo de volta da semifinal da Libertadores foi legal
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Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro enfrentará o Galo nesta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Atacante cita Gabigol como razão para não ter dado certo no Flamengo
Contratado em janeiro de 2025, centroavante chegou ao Rubro-Negro para substituir o ex-camisa 9, mas foi vendido um ano depois
Abel comenta ação do Flamengo para reverter eliminação na Libertadores
Treinador afirma que classificação do Palmeiras para a final foi conquistada por mérito esportivo dentro de campo e 'sem asterisco'
Flamengo explica ação e diz que avisou Estudiantes sobre Rojo
Rubro-Negro alega que o zagueiro entrou em campo indevidamente; clube argentino tem até segunda-feira (25) para apresentar defesa
Flamengo aposta em caso de 2018 para reverter queda na Libertadores
Na ocasião, Santos teve placar alterado de empate para derrota por 3 a 0 após escalar o meia Carlos Sánchez irregularmente
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