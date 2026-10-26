Escalado no jogo de volta, no Maracanã, Marcos Rojo é pivô de polêmica - Pablo Porciuncula / AFP

Escalado no jogo de volta, no Maracanã, Marcos Rojo é pivô de polêmicaPablo Porciuncula / AFP

Publicado 26/10/2026 17:05

A polêmica envolvendo o veterano Marcos Rojo, do Estudiantes, segue rendendo nos bastidores. No fim da última semana, o Flamengo entrou com ação apontando irregularidade na escalação do zagueiro no jogo de volta da semifinal da Libertadores, no Maracanã, que acabou em eliminação rubro-negra nos pênaltis. Nesta segunda-feira (26), foi a vez do time de La Plata dar sua posição sobre o caso.

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Contratado às pressas para enfrentar o Mais Querido pela competição continental, o defensor de 36 anos havia sido barrado pela Conmebol de entrar em campo no duelo de ida. No entanto, com base em liberação posterior do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), o time argentino decidiu escalá-lo como titular no jogo de volta, no Maracanã.

Segundo fontes da diretoria do Estudiantes, ouvidas pelo jornalista argentino César Luis Merlo, o entendimento do clube é de que não houve irregularidade alguma na escalação do atleta. "Não houve infração, pois o jogador estava apto a jogar devido a uma decisão do TAS", afirmam.

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Após a negativa da Conmebol, antes da partida no Estádio Jorge Luis Hirschi, o time de La Plata conseguiu a liberação no Tribunal através da abertura de um processo. De acordo com comunicado do Flamengo, a diretoria rubro-negra foi posta como parte nesta causa, e justamente nela entrou com o recurso que atualmente gera a polêmica.

Sobre isso, as fontes da diretoria do clube argentino alegam que: "Mesmo que o TAS decidisse de forma diferente posteriormente, isso não teria efeito retroativo". Ou seja, não reconhecem que uma decisão judicial em favor do Flamengo possa anular a classificação do Estudiantes no jogo de volta, no Maracanã.

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Por fim, reforçam que a diretoria argentina não tomará medida alguma até que o julgamento do recurso rubro-negro gere uma nova determinação do Tribunal. "Qualquer decisão deve ser tomada quando a sentença do CAS estiver disponível", completam.



O Estudiantes tem até às 18h (de Brasília), desta segunda-feira (26) para apresentar defesa à acusação. Vale lembrar que, caso a decisão comprove escalação irregular de Rojo, o clube argentino pode ser punido com desclassificação na Libertadores. Com isso, o Flamengo enfrentaria o Palmeiras na decisão do torneio, no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.