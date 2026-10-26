Vinicius Jr. e Adriano Imperador se encontraram em uma festa - Reprodução Twitter

Vinicius Jr. e Adriano Imperador se encontraram em uma festaReprodução Twitter

Publicado 26/10/2026 17:34

Revelados pelas categorias de base do Flamengo, os chamados Garotos do Ninho já apareceram sete vezes entre os 20 primeiros colocados da Bola de Ouro neste século. O levantamento reúne três nomes: Vinicius Júnior, com quatro passagens, Adriano Imperador, com duas, e o goleiro Júlio César, com uma. Em 2026, quando a premiação chega à 70ª edição, Vini Jr . volta a figurar entre os 30 indicados, na 17ª posição.

Adriano abriu o caminho

O primeiro a colocar o Ninho no ranking foi Adriano, o Imperador. O centroavante brilhou no futebol italiano no início dos anos 2000, defendendo a Internazionale, e comandou a Seleção Brasileira em conquistas importantes. Em 2004, ano em que foi campeão da Copa América, terminou na sexta colocação da Bola de Ouro. No ano seguinte, após ser artilheiro e melhor jogador da Copa das Confederações, que o Brasil venceu, ficou em sétimo lugar

Júlio César quebrou a barreira dos goleiros

Também revelado pelo Flamengo, Júlio César é o único goleiro da lista, o que dá peso extra à sua marca, já que a posição historicamente enfrenta dificuldade na premiação. Em 2010, depois de uma temporada perfeita pela Internazionale, que conquistou a Liga dos Campeões, o Campeonato Italiano e a Copa da Itália, o arqueiro foi eleito o melhor goleiro da Uefa e terminou na 19ª posição da Bola de Ouro. Ele já havia estado entre os indicados em 2009.

Vini Jr. é o recordista

Vinicius Júnior é o recordista da base rubro-negra na premiação e tem presença contínua entre os melhores do mundo desde 2022. Naquele ano, marcou o gol do título da Liga dos Campeões diante do Liverpool e terminou em oitavo lugar. Em 2023, em uma temporada de grande protagonismo no Real Madrid, que incluiu a conquista da Copa do Rei, subiu para a sexta posição.



O auge veio em 2024, quando o atacante ficou com o segundo lugar, atrás do espanhol Rodri, em um resultado que muitos consideraram injusto. Em 2025, caiu 14 posições e terminou em 16º, na edição vencida por Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain. Agora, em 2026, na edição disputada em Londres, o atacante ficou em 17º e chegou à quinta presença consecutiva entre os 20 primeiros.

Todos os números da lista



Vinicius Júnior: 2022 (8º), 2023 (6º), 2024 (2º), 2025 (16º) e 2026 (17º)

Adriano Imperador: 2004 (6º) e 2005 (7º)

Júlio César: 2010 (19º)





Um recorde que continua crescendo





Com a marca de 2026, o Ninho chega a oito aparições no top 20 em pouco mais de duas décadas, e Vini Jr. responde sozinho por cinco delas. A sequência do atacante, sempre entre os 20 primeiros desde 2022, mostra regularidade, mesmo com a oscilação de posições registrada nas últimas edições.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Pedro Logato