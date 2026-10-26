No reencontro com a torcida após a eliminação em casa na semifinal da Libertadores, o Flamengo sofreu, mas venceu e conseguiu manter a liderança do Brasileirão. Em jogo com emoção até o fim, o Rubro-Negro superou o Atlético-MG por 3 a 2, nesta segunda-feira (26), no Maracanã, pela 32ª rodada, e se reabilitou na temporada. Plata, Arrascaeta e Carrascal marcaram para o time carioca, enquanto Bernard e Renan Lodi anotaram para os mineiros.
Com o resultado, o Flamengo chegou a 70 pontos e manteve a liderança do Brasileirão, ultrapassando o Palmeiras que é o vice-líder com 69. Já o Atlético-MG, por sua vez, permanece com 50 em sexto lugar, atrás do Fluminense, que segue em quinto. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.
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Flamengo marca de pênalti no fim e vence no Maracanã
Após a eliminação na semifinal da Libertadores, o Flamengo reencontrou a torcida no Maracanã e entrou em campo disposto se reabilitar. Porém, faltou combinar com o Atlético-MG. Em contra-ataque fatal, o Galo abriu o placar aos seis minutos com Bernard e surpreendeu os donos da casa. O time mineiro chegou a ensaiar outros contragolpes, mas depois diminuiu o ritmo.
O Flamengo teve o controle das ações durante quase todo o primeiro tempo. O Rubro-Negro teve mais volume e empilhou chances (foram 15 finalizações), mas a bola demorou a entrar. A insistência deu resultado aos 34 minutos, quando Gonzalo Plata tentou cruzar e aproveitou a falha do goleiro Delfim para empatar. Embalado, o time carioca virou aos 41, em ótima jogada individual de Arrascaeta.
O panorama continuou semelhante no início do segundo tempo, com o Flamengo tendo mais volume diante do Atlético-MG fechado. O Rubro-Negro empurrou o Galo no campo de defesa e esboçou uma pressão nos primeiros dez minutos da etapa final, mas não foi eficiente. Em um descuido, porém, Victor Hugo deu bela assistência para Renan Lodi empatar o jogo no Maracanã.
Após empatar o jogo, o Atlético-MG cresceu. As mudanças dos treinadores também mexeu com o cenário do jogo. O Flamengo perdeu uma válvula de escape com a saída de Gonzalo Plata, enquanto o Galo ganhou mais fôlego com as entradas de Minda e Reinier. Melhor em campo, o time mineiro perdeu chance clara com Bernard dentro da pequena área e manteve o jogo aberto.
No fim, foi a vez do Flamengo pressionar. Joaquín Freitas teve a primeira grande chance, mas Gabriel Delfim defendeu. Na sequência, foi a vez de Bruno Henrique, que teve o chute bloqueado na pequena área. O atacante, aliás, já havia perdido chance de cabeça. No último lance, porém, Léo Pereira foi derrubado por Renan Lodi na área. De pênalti, Carrascal marcou e garantiu a vitória.
Flamengo 3 x 2 Atlético-MG
Brasileirão - 32ª rodada Data: 26/10/2026 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Público: 60.624 presentes Renda: R$ 4.578.137,50 Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho (Lucas Paquetá) e Arrascaeta (Joaquín Freitas); Samuel Lino, Gonzalo Plata (Carrascal) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Castaño) e Igor Gomes (Reinier); Preciado (Minda), Bernard (Alexsander) e Victor Hugo (Vitor Hugo). Técnico: Eduardo Domínguez Gols: Bernard, aos 7' do 1ºT (0-1); Gonzalo Plata, aos 34' do 1ºT (1-1); Arrascaeta, aos 41' do 1ºT (2-1); Renan Lodi, aos 14' do 2ºT (2-2); Carrascal, aos 53' do 2ºT (3-2) Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS) VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC) Cartões amarelos: Léo Pereira e Carrascal (FLA)
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