Arrascaeta celebra gol pelo Flamengo contra o Atlético-MG - Adriano Fontes / Flamengo

Arrascaeta celebra gol pelo Flamengo contra o Atlético-MGAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/10/2026 22:28 | Atualizado 26/10/2026 23:11

Camisa 10 do Flamengo, Arrascaeta valorizou muito a vitória heroica do Flamengo sobre o Atlético-MG , por 3 a 2, nesta segunda-feira (26), no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. Para o meia uruguaio, autor do segundo gol da equipe, a partida era "uma final" para o Rubro-Negro, que precisava dar uma resposta à torcida após eliminação para o Estudiantes, na semifinal da Libertadores.

"Para nós, hoje era uma final. Era um jogo muito importante e decisivo, depois de uma semifinal que a gente ficou fora aqui em casa. Então era um jogo em que a gente tinha que dar uma resposta. Merecíamos fazer mais, infelizmente tivemos que sofrer até o final. Mas não deixamos de acreditar, fomos com a força que tínhamos no final e conseguimos essa vitória", declarou Arrascaeta, após o jogo, em entrevista ao "sportv".

Além disso, o uruguaio previu "jogo difícil" contra o Vasco, nesta quinta-feira (29), também pelo Brasileiro, e analisou o desempenho do Mais Querido na partida. Segundo ele, o time enfrentou dificuldades para garantir o resultado, muito em virtude do gol de Bernard, para o Galo, logo no começo. Atrás no placar, o Flamengo virou com Plata e Arrascaeta, mas viu o clube mineiro empatar com Renan Lodi. No finalzinho, Carrascal marcou de pênalti e garantiu os três pontos.

"Acabamos saindo atrás no placar. O time deles veio para se defender e contra-atacar. O jogo ficou ainda mais difícil depois que tomamos o gol. Mas continuamos com a nossa ideia, indo à frente, tentando o gol, e a verdade é que estamos muito felizes com a vitória", analisou.

Flamengo retoma liderança com vitória



Vitorioso, o Flamengo chegou aos 70 pontos e voltou à liderança do Brasileirão. Com triunfo sobre o RB Bragantino, no sábado (24), o agora vice-líder Palmeiras havia assumido a ponta da tabela, com 69 pontos. Portanto, no momento, a vantagem do Rubro-Negro é de apenas um ponto, a seis partidas do fim do campeonato. Vale lembrar que os rivais se enfrentam na 35ª rodada, no Nubank Parque, em São Paulo.

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Para Arrascaeta, ainda que a briga com o clube paulista esteja sendo apertada, o único foco do Mais Querido tem que ser ganhar seus próprios jogos. "Não interessa o rival. Vamos pensar em nós. O importante é ganhar cada jogo, e nossos rivais que façam o que eles quiserem", concluiu o camisa 10.

Próximos compromissos do Rubro-Negro

Agora, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília) contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão. Depois, terá quase uma semana livre para treinamentos, e receberá o Grêmio na quarta-feira seguinte, dia 4 de novembro, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.