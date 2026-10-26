Arrascaeta celebra gol pelo Flamengo contra o Atlético-MGAdriano Fontes / Flamengo
Arrascaeta 'lava alma' com vitória do Flamengo: 'Era uma final'
Em sua segunda partida após retornar de lesão, uruguaio marcou um dos gols do triunfo do Mais Querido sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão
Flamengo retoma liderança com vitória
Jardim vê vitória merecida do Flamengo sobre o Galo: 'De campeão'
Técnico português não achou o jogo 'sofrido', apesar do gol no fim, e enfatizou a superioridade do Mais Querido diante do clube mineiro
Flamengo garante classificação para a Libertadores em 2027
Vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 2, nesta segunda-feira (26), no Maracanã, assegura vaga do Rubro-Negro na próxima edição da competição
Arrascaeta 'lava alma' com vitória do Flamengo: 'Era uma final'
Em sua segunda partida após retornar de lesão, uruguaio marcou um dos gols do triunfo do Mais Querido sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão
Flamengo marca no último lance, vence Atlético-MG e segue na liderança
Rubro-Negro busca virada no primeiro tempo, cede empate na etapa final, mas consegue a vitória com gol de pênalti
Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Atlético-MG
Saúl, Danilo, Evertton Araújo e Anthony Valencia estão fora da partida desta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Pela oitava vez, top 20 da Bola de Ouro tem uma revelação do Flamengo
Além de Vini Jr, Júlio César e Adriano Imperador já representaram o clube carioca em edições anteriores do prêmio da revista France Football
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