Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/10/2026 23:08

Leonardo Jardim foi frio ao analisar a vitória heroica do Flamengo sobre o Atlético-MG , por 3 a 2, nesta segunda-feira (26), no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. O técnico português enxegou atuação muito superior do Rubro-Negro, que, segundo ele, era a "equipe que merecia ganhar". Além disso, relatou não ter achado o jogo "sofrido", ainda que o gol da vitória tenha saído com pênalti no último lance.

"Se sofrido foi a emoção do resultado e o gol no fim, posso considerar sofrido. Se foi sofrido no jogo, eu acho que não porque o Flamengo, além do controle do jogo, criou muitas outras situações para ter outro resultado, e o adversário acabou tendo uma eficácia muito perto do 100%. Por isso, foi um jogo 'a campeão', em que a torcida mais uma vez apoiou os jogadores e a equipe do começo ao fim", disse Jardim, em entrevista coletiva após o jogo.

Na sequência, o técnico mostrou ter enxergado um Flamengo com pleno controle do jogo, e inocentou o setor defensivo quanto aos dois gols marcados pelo Galo. Ele exaltou o bom primeiro tempo da equipe, que conseguiu virada antes do intervalo, com gols de Plata e Arrascaeta, e apontou a vitória como justa.

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"Os que entraram fizeram uma primeira parte muito boa, só que o adversário, em contra-ataque, acabou por fazer um gol. Saiu duas vezes, e em uma das vezes fez o gol. Na segunda parte, acaba por fazer mais um gol em uma situação que dificilmente poderíamos estar melhor. Mas voltamos, outra vez, a assumir o controle do jogo, criamos algumas situações e acabamos justificando o resultado", prosseguiu.

Por fim, o treinador chamou atenção às estatísticas da partida para ilustrar o maior volume de jogo do time carioca, o que de acordo com ele explica por que o duelo tinha que acabar em triunfo rubro-negro. O "resultado mínimo" citado pelo comandante partiu de gol de pênalti, sofrido por Léo Pereira e convertido por Carrascal, aos 54 minutos do segundo tempo.

"Foram 14 escanteios contra zero, 70% de posse de bola, aqueles números que todo mundo gosta de ver. Por isso, eu acho que o resultado foi mínimo, mas o mérito foi grande porque, se havia uma equipe que merecia ganhar, era o Flamengo", completou o treinador.

Flamengo reassumiu liderança no Brasileiro

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 70 pontos e reassumiu a liderança do Brasileirão, apenas um ponto à frente do vice-líder Palmeiras. Agora, o Mais Querido volta a campo nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília) contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.