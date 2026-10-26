Flamengo enfrentou o Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo enfrentou o Atlético-MG, no Maracanã, pelo BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/10/2026 22:59 | Atualizado 26/10/2026 23:13

Líder do Brasileirão com 70 pontos, o Flamengo venceu o Atlético-MG, atual sexto colocado com 50, e não pode mais ser alcançado pelo clube mineiro ou qualquer outro fora do G-5. Restam seis rodadas para o fim do campeonato e, portanto, 18 pontos em disputa. Ou seja, a pontuação que está em jogo é inferior a diferença. O Palmeiras também está classificado.

O Flamengo disputará a Libertadores pela 11ª vez consecutiva. Desde 2017, o Rubro-Negro esteve presente em todas as fases de grupo, chegou à semifinal em cinco oportunidades e conquistou três títulos (em 2019, 2022 e 2025). Além disso, o clube carioca ainda foi finalista em 2021, quando foi vice-campeão diante do Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.

A classificação para a próxima edição da Libertadores acontece menos de uma semana após a eliminação para o Estudiantes, da Argentina, na semifinal, no Maracanã. Após empatar sem gols em La Plata, o Rubro-Negro teve a chance de decidir a vaga na final dentro de casa, mas não aproveitou o mando de campo e empatou novamente por 0 a 0. Nos pênaltis, foi derrotado por 3 a 1.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 70 pontos e manteve a liderança do Brasileirão, ultrapassando o Palmeiras que é o vice-líder com 69. Já o Atlético-MG, por sua vez, permanece com 50 em sexto lugar, atrás do Fluminense, que segue em quinto. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.