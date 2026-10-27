Jogadores do Flamengo reunidos no gramado antes de enfrentar o Atlético-MG, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
Apesar do sofrimento, o Flamengo viu a chance de título disparar depois de superar o Atlético-MG por 3 a 2, segunda-feira (26), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Rubro-Negro ultrapassou o Palmeiras, que havia assumido o topo da tabela no sábado (24), e retomou a liderança da competição nacional.
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De acordo com os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca subiu a probabilidade de levantar o troféu para 69,6% – antes tinha 58,2%. Já a equipe paulista aparece bem atrás, com apenas 30,4% (caiu de 41,8%).

Atualmente, a diferença é de um ponto. O Flamengo, em primeiro, soma 70. Já o Palmeiras, em segundo, tem 69. Vale lembrar que os dois ainda vão se enfrentar em meados de novembro, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Flamengo tem calendário menos apertado

Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras ainda está vivo na briga por todos os títulos. Na competição nacional, o Verdão terá o Vasco pela frente nas semifinais, nos dias 1º e 8 de novembro. Já no torneio continental, garantiu vaga na decisão, no dia 28 do mesmo mês, e duelará com o Estudiantes (ARG) – que eliminou justamente o Rubro-Negro.
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Os jogos que restam ao Flamengo

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Grêmio (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Athletico-PR (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Os jogos que restam ao Palmeiras

. Santos x Palmeiras (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Palmeiras x Remo (5/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Cruzeiro x Palmeiras (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Estudiantes (28/11) - Final da Libertadores
. Chapecoense x Palmeiras (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Coritiba (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro