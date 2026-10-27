Jogadores do Flamengo reunidos no gramado antes de enfrentar o Atlético-MG, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
De acordo com os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca subiu a probabilidade de levantar o troféu para 69,6% – antes tinha 58,2%. Já a equipe paulista aparece bem atrás, com apenas 30,4% (caiu de 41,8%).
Atualmente, a diferença é de um ponto. O Flamengo, em primeiro, soma 70. Já o Palmeiras, em segundo, tem 69. Vale lembrar que os dois ainda vão se enfrentar em meados de novembro, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Flamengo tem calendário menos apertado
Os jogos que restam ao Flamengo
. Flamengo x Grêmio (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Athletico-PR (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
Os jogos que restam ao Palmeiras
. Palmeiras x Vasco (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Palmeiras x Remo (5/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Cruzeiro x Palmeiras (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Estudiantes (28/11) - Final da Libertadores
. Chapecoense x Palmeiras (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Coritiba (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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