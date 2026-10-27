Jogadores do Flamengo reunidos no gramado antes de enfrentar o Atlético-MG, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Jogadores do Flamengo reunidos no gramado antes de enfrentar o Atlético-MG, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/10/2026 07:46

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De acordo com os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca subiu a probabilidade de levantar o troféu para 69,6% – antes tinha 58,2%. Já a equipe paulista aparece bem atrás, com apenas 30,4% (caiu de 41,8%).



Atualmente, a diferença é de um ponto. O Flamengo, em primeiro, soma 70. Já o Palmeiras, em segundo, tem 69. Vale lembrar que os dois ainda vão se enfrentar em meados de novembro, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca subiu a probabilidade de levantar o troféu para 69,6% – antes tinha 58,2%. Já a equipe paulista aparece bem atrás, com apenas 30,4% (caiu de 41,8%).Atualmente, a diferença é de um ponto. O Flamengo, em primeiro, soma 70. Já o Palmeiras, em segundo, tem 69. Vale lembrar que os dois ainda vão se enfrentar em meados de novembro, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Flamengo tem calendário menos apertado



Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro nesta reta final de temporada. Enquanto isso, o Palmeiras ainda está vivo na briga por todos os títulos. Na competição nacional, o Verdão terá o Vasco pela frente nas semifinais, nos dias 1º e 8 de novembro. Já no torneio continental, garantiu vaga na decisão, no dia 28 do mesmo mês, e duelará com o Estudiantes (ARG) – que eliminou justamente o Rubro-Negro

Os jogos que restam ao Flamengo

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Grêmio (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Athletico-PR (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Os jogos que restam ao Palmeiras

. Santos x Palmeiras (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Palmeiras x Remo (5/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Palmeiras (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Cruzeiro x Palmeiras (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Estudiantes (28/11) - Final da Libertadores

. Chapecoense x Palmeiras (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Coritiba (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro