Carrascal comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Atlético-MG, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Carrascal comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Atlético-MG, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/10/2026 10:15 | Atualizado 27/10/2026 10:27

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“É na base da confiança. Acho que estava um pouco mais descansado do que os meus companheiros. Era a última jogada, uma jogada de muito risco, muita personalidade. Me senti confiante e pedi para bater. Graças a Deus fiz o gol e conseguimos sair com a vitória”, disse o jogador, em entrevista na zona mista depois do confronto.



“Foi um pênalti super importante, ainda mais com o que aconteceu uns dias atrás”, completou.



O duelo com o Galo foi o primeiro compromisso do Flamengo após a queda na semifinal da Libertadores, para o Estudiantes (ARG). O Rubro-Negro empatou as duas partidas por 0 a 0 e acabou “É na base da confiança. Acho que estava um pouco mais descansado do que os meus companheiros. Era a última jogada, uma jogada de muito risco, muita personalidade. Me senti confiante e pedi para bater. Graças a Deus fiz o gol e conseguimos sair com a vitória”, disse o jogador, em entrevista na zona mista depois do confronto.“Foi um pênalti super importante, ainda mais com o que aconteceu uns dias atrás”, completou.O duelo com o Galo foi o primeiro compromisso do Flamengo após a queda na semifinal da Libertadores, para o Estudiantes (ARG). O Rubro-Negro empatou as duas partidas por 0 a 0 e acabou eliminado justamente nas penalidades (3 a 2) , também no Maracanã.

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Carrascal será desfalque contra o Vasco

Leonardo Jardim não poderá contar com Carrascal para o clássico com o Vasco , na próxima quinta-feira (29). A bola vai rolar às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante levou o terceiro cartão amarelo no decorrer do segundo tempo diante do Atlético-MG e, assim, precisará cumprir suspensão automática.

Briga pelo título no Campeonato Brasileiro



Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Flamengo chegou a 70 pontos e reassumiu o topo da tabela no Campeonato Brasileiro. Quem está em segundo é o Palmeiras, que soma 69. Neste momento, o Rubro-Negro aparece com mais chances de levantar o troféu: 69,6%. Já o Verdão tem 30,4%. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os jogos que restam ao Flamengo

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Grêmio (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Athletico-PR (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro