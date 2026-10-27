Leonardo Jardim não descarta participação do Flamengo na final da Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim não descarta participação do Flamengo na final da LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/10/2026 10:48 | Atualizado 27/10/2026 11:24

O Flamengo ainda pode disputar a final da Libertadores, e Leonardo Jardim foi curto ao comentar a possibilidade. À espera do julgamento do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) sobre a escalação de Marcos Rojo pela equipe argentina no jogo no Maracanã, o técnico preferiu não tecer muitos comentários além de dizer que pode ter uma decisão favorável ao Rubro-Negro.





O Flamengo e a Conmebol tentam pressionar o TAS para que o julgamento do caso Estudiantes aconteça antes da final da Libertadores, marcada para 28 de novembro. A entidade sul-americana havia vetado a inscrição de Rojo, mas o clube argentino "Eu acredito que é possível, mas essa situação está no departamento jurídico e eu não vou me alongar", afirmou após a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG , na segunda-feira (26), pelo Brasileirão.O Flamengo e a Conmebol tentam pressionar o TAS para que o julgamento do caso Estudiantes aconteça antes da final da Libertadores, marcada para 28 de novembro. A entidade sul-americana havia vetado a inscrição de Rojo, mas o clube argentino conseguiu uma liberação provisória do tribunal até o julgamento.

O problema é que a decisão não definiu o jogador argentino como apto a estar em campo e levantou a possibilidade de punição caso o TAS negue o pedido de inscrição. Em documento divulgado pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, o Estudiantes recebeu o alerta:



"Sua rejeição não implica reconhecer o cabimento de uma eventual sanção, nem prejulgar as questões que poderiam surgir caso ela venha a ser imposta. No entanto, corresponde ao Estudiantes e ao jogador realizar uma avaliação de riscos em caso do laudo final do CAS não confirme a elegibilidade do jogador".



Ou seja, o clube argentino não conseguiu a proteção contra uma punição de perda dos pontos no jogo de volta da semifinal. Desta maneira, caso o julgamento do TAS concorde com a Conmebol de que a inscrição é irregular, o Flamengo pode ser considerado vencedor do duelo, mesmo que tenha perdido nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.



Entretanto, também pode acontecer uma punição mais branda. Neste caso, o Estudiantes seguiria como finalista da Libertadores, mas Rojo pode não disputar o jogo com o Palmeiras, por exemplo.

A imprensa argentina demonstra otimismo do clube do país em seguir classificado para a semifinal. Já o Flamengo aposta em precedentes na própria Libertadores, com clubes eliminados por perderem pontos nos duelos de mata-mata por escalação irregular de um jogador.

