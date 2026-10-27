Erick Pulgar sentiu o apoio da torcida do Flamengo contra o Atlético-MG - Adriano Fontes /Flamengo

Erick Pulgar sentiu o apoio da torcida do Flamengo contra o Atlético-MGAdriano Fontes /Flamengo

Publicado 27/10/2026 11:45

torcida rubro-negra, que apoiou o time na difícil na primeira partida após a queda na Libertadores. Erick Pulgar está no Flamengo desde julho de 2022 e já se acostumou a momentos de pressão com eliminações. Por isso, admitiu surpresa com a postura dana difícil vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG , pelo Brasileirão,

Ao contrário das costumeiras vaias para os jogadores pós-eliminações, o que se viu foi apoio desde a entrada em campo do time para o aquecimento. E até mesmo no momento difícil da partida o volante sentiu o apoio dos torcedores.



"Pelo tempo que estou aqui e pelos momentos bons e ruins que passei, esperava outro tipo de ambiente. Não esperava este ambiente tão bonito. Desde o primeiro minuto eles cantaram, no aquecimento eles já estavam cantando. Então acho que eles nos deram esse impulso para podermos fazer um jogo melhor, para ganhar e dar essa alegria a eles também, que sem dúvida estavam tristes", afirmou Pulgar em entrevista na zona mista do Maracanã.



Sem a Libertadores - situação que pode mudar caso o Estudiantes seja punido pela escalação de Marcos Rojo -, o Flamengo tem no Brasileirão sua tábua de salvação em 2026. Afinal, foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, na 5ª fase, e perdeu a decisão da Recopa para o Lanús. O único título na temporada é o Campeonato Carioca, última competição entre as prioridades.



E com a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, o Rubro-Negro reassumiu a liderança do campeonato nacional, mantendo um ponto de distância para o Palmeiras, segundo colocado. Os dois clubes ainda vão se enfrentar pela 36ª rodada.



A conquista do Brasileirão ajudará Pulgar a ficar ainda mais nos braços da torcida. Muito festejado durante os jogos, ele ganhou até um bandeirão de uma organizada.



Pulgar foca no apoio nos jogos

Apesar desse grande momento e da relação de carinho, o volante chileno tenta ficar o máximo afastado das redes sociais, mesmo que seja para ler elogios. Ele se contenta com as manifestações vindas da arquibancada.



"Na verdade, vejo pouca coisa, mas há algum tempo eu, como disse anteriormente, bloqueio tudo o que é rede social, porque não gosto de ler o que é bom, não leio o que é ruim. Então não é algo que… Mas o carinho eu sinto quando chego aqui ao Maracanã, e isso se reflete depois para eu dar o melhor de mim em campo", admitiu.