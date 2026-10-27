Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/10/2026 15:33

O fim da passagem de Leonardo Jardim pelo Flamengo parece cada vez mais concreto. De acordo com informações da "ESPN", o português teria decidido deixar o Rubro-Negro ao fim do Brasileiro, independente de faturar ou não o título da competição.

O técnico tem contrato com o Rubro-Negro até o fim do ano que vem, mas o entendimento é que não há clima para uma continuidade em 2027. Com isso, Jardim deverá dirigir o Flamengo somente em mais seis jogos: Vasco, Grêmio, Atheltico-PR, os três no Rio, Palmeiras, em São Paulo, Coritiba, no Paraná, e contra a Chapecoense, no Maracanã.

A provável saída de Leonardo Jardim do Flamengo começou a ser ventilada depois da eliminação da equipe na semifinal da Libertadores para o Estudiantes. Mais do que o frustrante resultado com a derrota nos pênaltis no Maracanã após dois empates sem gols, as atuações da equipe são a principal fonte de crítica. Na hora do vamos ver, o Rubro-Negro deixou muito a desejar, especialmente na criação e na busca por soluções ofensivas, apesar das muitas peças de qualidade no elenco. Há o entendimento de que o técnico deixou a desejar, mas sem motivos, por ora, para algo mais drástico.

Histórico ruim em mata-mata

Outra questão relevante tem sido a dificuldade de Leonardo Jardim nas competições de mata-mata no futebol brasileiro desde o trabalho no Cruzeiro, em 2025. Afinal, a eliminação do Flamengo para o Estudiantes foi a quarta do técnico, sendo a terceira em uma semifinal.



A primeira, entretanto, entra mais para a estatística do que para a avaliação do trabalho. Afinal, ele completou apenas o terceiro jogo à frente da Raposa quando caiu no Campeonato Mineiro. Foram dois empates em 1 a 1 com o América-MG, com derrota em 4 a 2 nos pênaltis.



A outra queda do Cruzeiro de Jardim foi para o Corinthians na Copa do Brasil, pela mesma fase. E assim como pelo Rubro-Negro, deixou a desejar em casa, ao ser dominado e perder por 1 a 0 no Mineirão.



O time até se recuperou e venceu por 2 a 1 em São Paulo, mas novamente caiu nas cobranças de penalidades, por 5 a 4.

Queda precoce na Copa do Brasil

Já pelo Flamengo, o técnico português conquistou o Campeonato Carioca logo em sua estreia no comando, com um empate sem gols e vencido nos pênaltis mais uma vez. Mas devido ao tempo, havia pouco de seu trabalho, ao contrário da precoce saída da Copa do Brasil.



Apesar de ter vencido por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro não foi capaz de segurar o resultado e caiu para o Vitória ao perder por 2 a 0 no Barradão, o que gerou críticas pelo desempenho ofensivo no mata-mata.

Ao contrário da falta de criação contra o Estudiantes, naquela partida o time finalizou 26 vezes, mas não foi capaz de marcar.