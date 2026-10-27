Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Jardim teria decidido deixar o Flamengo ao fim do Brasileiro
Técnico tem contrato até o fim do ano que vem, mas acordo para rescisão amigável entre as partes está cada vez mais perto
Jardim teria decidido deixar o Flamengo ao fim do Brasileiro
Técnico tem contrato até o fim do ano que vem, mas acordo para rescisão amigável entre as partes está cada vez mais perto
Flamengo abre venda de ingressos para clássico com Vasco
Valores das inteiras variam de R$ 90 a R$ 120, com desconto a todas as categorias de sócios-torcedores; jogo será nesta quinta-feira (29)
Pulgar se surpreende com torcida do Flamengo: 'Não esperava'
Volante chileno aprova postura dos rubro-negros no Maracanã, na vitória sobre o Atlético-MG logo após a eliminação na Libertadores
Jardim avalia chance de Flamengo na final da Libertadores: 'Possível'
Decisão a favor do Estudiantes pela escalação de Marcos Rojo não impede punição em julgamento que pode beneficiar o Rubro-Negro
Carrascal reforça confiança para cobrar pênalti decisivo no Flamengo
Meia-atacante pediu a bola e marcou no último lance para garantir a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo vê chance de título disparar após vitória sobre o Atlético-MG
Rubro-Negro ultrapassou o Palmeiras e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro ao superar o Galo por 3 a 2, no Maracanã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.