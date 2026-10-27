Estádio Nilton Santos será o palco do jogo entre Vasco e Flamengo - Divulgação / Botafogo

Estádio Nilton Santos será o palco do jogo entre Vasco e Flamengo Divulgação / Botafogo

Publicado 27/10/2026 14:22

O Flamengo abriu, nesta terça-feira (27), a venda dos ingressos para o clássico com o Vasco no estádio Nilton Santos, que acontecerá na próxima quinta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro. A carga ao Rubro-Negro foi expandida após a definição do acordo que decretou a divisão em 50/50 da torcida para o confronto

Os flamenguistas vão ficar nos setores Sul, Leste Superior e Leste Inferior. Os preços das inteiras variam de R$ 90 a R$ 120. Todos os sócios-torcedores, independente do plano, têm direito a 50% de desconto.

As vendas para o público geral são realizadas diretamente pelo site de vendas de ingressos do Vasco. Já os sócios-torcedores devem comprar suas entradas pelo portal do próprio Flamengo.

Para acessar o estádio, será necessário realizar previamente o cadastro da biometria facial. Os torcedores que já possuem o registro em biometria.flamengo.com.br não precisarão fazer um novo cadastro, pois será utilizada a base biométrica já existente do clube.

Confira os valores

Setor Sul (visitante)

Inteira: R$ 90,00

Meia-entrada: R$ 45,00

Sócio-Torcedor: R$ 45,00

Leste Superior (visitante)

Inteira: R$ 110,00

Meia-entrada: R$ 55,00

Sócio-Torcedor: R$ 55,00

Leste Inferior (visitante)

Inteira: R$ 120,00

Meia-entrada: R$ 60,00

Sócio-Torcedor: R$ 60,00

Todos os sócios-torcedores do Flamengo, independentemente do plano, poderão adquirir um ingresso com 50% de desconto.

Novos atritos nos bastidores

Inicialmente, a ideia do Vasco, mandante da partida, era realizar o jogo em São Januário. Havia um acordo para que os dois jogos entre os clubes pelo Brasileirão fossem disputados no Maracanã, mas o Cruz-Maltino se viu prejudicado por não ter o estádio liberado pela gestão Fla-Flu para a semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors.

A briga gerou uma verdadeira batalha nos tribunais que acabou com a Justiça aceitando o pedido do Gigante da Colina.

No entanto, diante da recusa das autoridades para realizar o clássico em São Januário por questões de segurança, o Vasco optou por levar o confronto contra o rival ao Nilton Santos, com maioria de vascaínos, em uma divisão de 90/10. A logística divulgada pelo clube previa torcedores vascaínos nos setores Norte, Oeste e Leste, enquanto os rubro-negros ficariam restritos ao Setor Sul.

Entretanto, as equipes chegaram a um acordo em reunião realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para dividir a torcida em 50/50. A mudança atende a um pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os vascaínos que já haviam comprado ingresso para setores que tiveram redução de valor receberá o estorno parcial correspondente à diferença paga. Além disso, os torcedores que adquiriram ingresso para o Setor Leste serão realocados para o Setor Oeste.