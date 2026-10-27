Rossi recebe camisa comemorativa pelos 200 jogosAdriano Fontes / Flamengo

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Gabriel Salotti
O goleiro Agustín Rossi completou 200 jogos pelo Flamengo nesta segunda-feira (26), na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Maracanã. Após atingir a marca, o jogador recebeu uma camisa comemorativa do clube nesta terça-feira (27), no CT Ninho do Urubu.
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"Quando cheguei, uma das minhas primeiras frases foi que queria fazer minha história aqui no clube. Hoje, chegar ao décimo lugar entre os goleiros com mais jogos pelo Flamengo, ser o goleiro com mais minutos sem sofrer gols e alcançar o topo em número de partidas sem ser vazado no século é muito importante e gratificante para mim", afirmou.
O argentino fez sua estreia em 20 de setembro de 2023, no empate em 0 a 0 contra o Goiás. Até então, o atleta sofreu 147 gols com a camisa rubro-negra e ficou 95 partidas sem ser vazado.
"Espero continuar fazendo parte da história do Flamengo por muitos anos. Eu e minha família somos muito felizes aqui, e só tenho a agradecer ao clube e a todos que trabalham conosco para alcançar essas marcas", destacou.
Rossi também detém o recorde de tempo sem sofrer gols na história do Flamengo: um total de 1.134 minutos no primeiro semestre de 2024, levando em conta apenas partidas oficiais.
Além disso, ele também igualou o paraguaio Reyes na quinta posição entre os jogadores nascidos fora do Brasil com mais partidas pelo Mais Querido. É também o segundo goleiro estrangeiro a alcançar 200 atuações pelo clube. O primeiro foi García, que encerrou sua passagem com 273 jogos.
O Flamengo é o clube pelo qual o camisa 1 disputou mais partidas oficiais. Antes de chegar ao Rio, o goleiro somou 151 jogos pelo Boca Juniors, 27 pelo Lanús, 20 pelo Chacarita Juniors — onde iniciou a carreira profissional —, 11 pelo Defensa y Justicia, oito pelo Al-Nassr, cinco pelo Antofagasta e três pelo Estudiantes.
Pelo Rubro-Negro, Rossi fez parte das conquistas da Libertadores 2025, Campeonato Brasileiro 2025, Supercopa do Brasil 2025, Copa do Brasil 2024 e os Campeonatos Cariocas de 2024, 2025 e 2026.
Além das conquistas, a trajetória de Rossi no clube é marcada por defesas memoráveis e grandes atuações. Apesar disso, o goleiro se tornou alvo de críticas da torcida após falhar em partidas recentes.

Confira o top 10 goleiros com mais jogos pelo Flamengo

1º – Cantarele: 557 jogos
2º – Zé Carlos: 354 jogos
3º – Júlio César: 287 jogos
4º – Garcia (Sinforiano Garcia): 272 jogos
5º – Gilmar Rinaldi: 239 jogos
6º – Bruno: 234 jogos
7º – Clemer: 232 jogos
8º – Raul Plasmann: 227 jogos
9º – Diego Alves: 217 jogos
10º – Agustín Rossi: 200 jogos