Rossi recebe camisa comemorativa pelos 200 jogos - Adriano Fontes / Flamengo

Rossi recebe camisa comemorativa pelos 200 jogosAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 27/10/2026 15:43

O goleiro Agustín Rossi completou 200 jogos pelo Flamengo nesta segunda-feira (26), na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG , no Maracanã. Após atingir a marca, o jogador recebeu uma camisa comemorativa do clube nesta terça-feira (27), no CT Ninho do Urubu.

"Quando cheguei, uma das minhas primeiras frases foi que queria fazer minha história aqui no clube. Hoje, chegar ao décimo lugar entre os goleiros com mais jogos pelo Flamengo, ser o goleiro com mais minutos sem sofrer gols e alcançar o topo em número de partidas sem ser vazado no século é muito importante e gratificante para mim", afirmou.

O argentino fez sua estreia em 20 de setembro de 2023, no empate em 0 a 0 contra o Goiás. Até então, o atleta sofreu 147 gols com a camisa rubro-negra e ficou 95 partidas sem ser vazado.

"Espero continuar fazendo parte da história do Flamengo por muitos anos. Eu e minha família somos muito felizes aqui, e só tenho a agradecer ao clube e a todos que trabalham conosco para alcançar essas marcas", destacou.

Rossi também detém o recorde de tempo sem sofrer gols na história do Flamengo: um total de 1.134 minutos no primeiro semestre de 2024, levando em conta apenas partidas oficiais.

Além disso, ele também igualou o paraguaio Reyes na quinta posição entre os jogadores nascidos fora do Brasil com mais partidas pelo Mais Querido. É também o segundo goleiro estrangeiro a alcançar 200 atuações pelo clube. O primeiro foi García, que encerrou sua passagem com 273 jogos.

O Flamengo é o clube pelo qual o camisa 1 disputou mais partidas oficiais. Antes de chegar ao Rio, o goleiro somou 151 jogos pelo Boca Juniors, 27 pelo Lanús, 20 pelo Chacarita Juniors — onde iniciou a carreira profissional —, 11 pelo Defensa y Justicia, oito pelo Al-Nassr, cinco pelo Antofagasta e três pelo Estudiantes.

Pelo Rubro-Negro, Rossi fez parte das conquistas da Libertadores 2025, Campeonato Brasileiro 2025, Supercopa do Brasil 2025, Copa do Brasil 2024 e os Campeonatos Cariocas de 2024, 2025 e 2026.

Além das conquistas, a trajetória de Rossi no clube é marcada por defesas memoráveis e grandes atuações. Apesar disso, o goleiro se tornou alvo de críticas da torcida após falhar em partidas recentes.

Confira o top 10 goleiros com mais jogos pelo Flamengo

1º – Cantarele: 557 jogos

2º – Zé Carlos: 354 jogos

3º – Júlio César: 287 jogos

4º – Garcia (Sinforiano Garcia): 272 jogos

5º – Gilmar Rinaldi: 239 jogos

6º – Bruno: 234 jogos

7º – Clemer: 232 jogos

8º – Raul Plasmann: 227 jogos

9º – Diego Alves: 217 jogos

10º – Agustín Rossi: 200 jogos