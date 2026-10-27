Juan Sebastián Verón, presidente e ex-jogador do Estudiantes - Luis Santillan / AFP

Juan Sebastián Verón, presidente e ex-jogador do EstudiantesLuis Santillan / AFP

Publicado 27/10/2026 22:31

Presidente do Estudiantes, o ex-jogador Sebastián Verón foi outro a minimizar ação do Flamengo sobre o chamado "caso Rojo" e garantir que o clube argentino jogará a final da Libertadores. Mais cedo nesta terça (27), um dirigente da equipe não só mostrou a mesma confiança, como ironizou o Rubro-Negro pela tentativa . O ex-volante relatou que todos os movimentos da equipe de La Plata em relação à escalação do zagueiro foram arquitetados.

"Em um primeiro momento, com o tema de Marcos (Rojo), nos assessoramos com para saber onde estávamos parados e também sabendo primeiro que não queríamos ter nenhum problema. Depois de nos informarmos e sabermos que estamos no certo, fizemos a apresentação, e o TAS esteve ao nosso favor. A partir daí veio a habilitação do Marcos", explicou Verón, em entrevista à "Rádio La Red", da Argentina.

Contratado após o fechamento da janela do país, para enfrentar o Mais Querido pela semifinal do torneio sul-americano, o defensor Marcos Rojo foi barrado pela Conmebol de entrar em campo no jogo de ida, em La Plata. Porém, apoiado em liberação posterior do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), o time argentino decidiu escalá-lo como titular no jogo de volta, no Maracanã.

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Por isso, o Flamengo entrou com recurso para o TAS, alegando que Rojo foi escalado irregularmente. Com essa medida, o clube carioca exige a eliminação do rival e sua classificação para a decisão contra o Palmeiras, no dia 28 de novembro. O Estudiantes tinha até esta segunda-feira (26) para apresentar defesa ao Tribunal. Agora, Rubro-Negro e Conmebol aguardam julgamento.

"Estamos à espera da resolução definitiva do TAS, não sabemos quando será realizado (o julgamento), se antes ou depois da final. O importante é que ele foi habilitado pelo TAS. E sobre o que se defina para frente, nós não corremos riscos de não jogar a final", garantiu o presidente do clube.

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Confiante na presença do Estudiantes na decisão da Libertadores, com ou sem julgamento quanto ao caso Rojo, Verón projetou o duelo contra o Alviverde paulista e focou na presença da torcida no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. No último sábado (25), após a ação do Flamengo, o clube argentino orientou que os torcedores não comprassem ingressos ou pacotes para a final até segunda ordem.

"Nervoso não, ansioso sim. E obviamente trabalhando para que tudo possa sair bem para a torcida do Estudiantes. Com muito trabalho", concluiu Verón.

