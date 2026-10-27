Juan Sebastián Verón, presidente e ex-jogador do EstudiantesLuis Santillan / AFP
Verón avalia caso Rojo e crava Estudiantes na final: 'Não há risco'
Ídolo e presidente do clube argentino minimizou ação movida pelo Flamengo sobre a escalação, considerada irregular, do zagueiro na semifinal
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Rizek critica demissão de Filipe Luís e questiona decisão do Flamengo
Jornalista chamou o trabalho de Filipe Luís de irretocável e afirmou que a saída foi motivada pelo ego da diretoria, não pelo desempenho.
Dirigente do Estudiantes ironiza ação: ‘Podem jogar final ano que vem’
Flamengo alega que o zagueiro entrou em campo indevidamente em semifinal da Libertadores e deseja anulação da vitória dos argentinos
Rossi é homenageado após chegar a 200 jogos pelo Flamengo
Goleiro recebeu uma camisa comemorativa no CT Ninho do Urubu nesta terça-feira (27), um dia depois da vitória sobre o Atlético-MG
Jardim teria decidido deixar o Flamengo ao fim do Brasileiro
Técnico tem contrato até o fim do ano que vem, mas acordo para rescisão amigável entre as partes está cada vez mais perto
Flamengo abre venda de ingressos para clássico com Vasco
Valores das inteiras variam de R$ 90 a R$ 120, com desconto a todas as categorias de sócios-torcedores; jogo será nesta quinta-feira (29)
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