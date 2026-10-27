Flamengo buscou reserva para Pedro no começo de 2026, mas não contratouGilvan de Souza/Flamengo

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João Vitor Cravo
Joaquín Freitas, jovem atacante contratado junto ao River Plate na última janela de transferências, vive começo promissor no Flamengo. Imprimindo novo ânimo na equipe sempre que entra no segundo tempo, o argentino voltou a jogar bem na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, nesta segunda-feira (26). Leonardo Jardim o cobriu de elogios, mas fez um alerta: o garoto não chegou para ser reserva de Pedro.
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"Freitas é um jogador que assume às vezes o drible, assume as situações de 1 contra 1 muitas vezes. Mas é um jogador que, dentro da área, tem pouca presença. Ele gosta de ser um pouco móvel. É um jogador que está chegando no Flamengo, é jovem, que a gente acredita, por isso ele tem jogado muitas vezes", analisou o português, em entrevista coletiva.
Desde a saída de Gabigol, que foi substituto imediato para Pedro em 2024 e correspondeu em momentos importantes da temporada, o Flamengo ainda não conseguiu encontrar uma sombra para o camisa 9. No começo de 2025, apostou em Juninho, vindo do Qarabag, do Azerbaijão. Porém, o jogador não teve continuidade e já se transferiu para o Pumas, do México.
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Quando Joaquín Freitas, que chegou com credenciais de atacante promissor, foi contratado pelo Mais Querido, expectativas aumentaram de que ele seria o tão esperado reserva de Pedro. No entanto, suas primeiras atuações pelo Rubro-Negro têm demonstrado que o jovem rende melhor como uma espécie de "falso 9", procurando espaço nas pontas e na entrada da área, como confirmou Leonardo Jardim.
"Estamos felizes com ele. Com certeza amanhã pode jogar de início, mas acredito que ele não é um atacante de centro que faça o papel do Pedro ou do Bruno Henrique. É um segundo atacante que gosta de bola e procura a bola, e gosta de movimento; ele está sempre em movimento", definiu o treinador português.
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Com isso, Bruno Henrique segue atuando como centroavante sempre que Pedro é preterido, mesmo sendo ponta-esquerda de origem. Na posição, o camisa 27 tem bons números em 2026, com nove gols e oito assistências em 47 jogos. Além disso, foi decisivo em partidas cruciais no Brasileiro e na Libertadores. Porém, também tem características diferentes das do camisa 9, sem contar que já soma 35 anos.
Entre o fim de 2025 e o começo de 2026, o Flamengo se movimentou no mercado atrás de um substituto para a posição. Kaio Jorge, do Cruzeiro, foi o principal alvo, mas o clube carioca esbarrou na alta pedida da Raposa. O espanhol Taty Castellanos também interessou, mas acabou escolhendo o West Ham, da Inglaterra. Desde então, o Rubro-Negro não contratou para a posição.