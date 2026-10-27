Flamengo buscou reserva para Pedro no começo de 2026, mas não contratou - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo buscou reserva para Pedro no começo de 2026, mas não contratouGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/10/2026 23:07 | Atualizado 27/10/2026 23:11

Joaquín Freitas, jovem atacante contratado junto ao River Plate na última janela de transferências, vive começo promissor no Flamengo. Imprimindo novo ânimo na equipe sempre que entra no segundo tempo, o argentino voltou a jogar bem na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG , nesta segunda-feira (26). Leonardo Jardim o cobriu de elogios, mas fez um alerta: o garoto não chegou para ser reserva de Pedro.

"Freitas é um jogador que assume às vezes o drible, assume as situações de 1 contra 1 muitas vezes. Mas é um jogador que, dentro da área, tem pouca presença. Ele gosta de ser um pouco móvel. É um jogador que está chegando no Flamengo, é jovem, que a gente acredita, por isso ele tem jogado muitas vezes", analisou o português, em entrevista coletiva.

Desde a saída de Gabigol, que foi substituto imediato para Pedro em 2024 e correspondeu em momentos importantes da temporada, o Flamengo ainda não conseguiu encontrar uma sombra para o camisa 9. No começo de 2025, apostou em Juninho, vindo do Qarabag, do Azerbaijão. Porém, o jogador não teve continuidade e já se transferiu para o Pumas, do México.



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Quando Joaquín Freitas, que chegou com credenciais de atacante promissor, foi contratado pelo Mais Querido, expectativas aumentaram de que ele seria o tão esperado reserva de Pedro. No entanto, suas primeiras atuações pelo Rubro-Negro têm demonstrado que o jovem rende melhor como uma espécie de "falso 9", procurando espaço nas pontas e na entrada da área, como confirmou Leonardo Jardim.

"Estamos felizes com ele. Com certeza amanhã pode jogar de início, mas acredito que ele não é um atacante de centro que faça o papel do Pedro ou do Bruno Henrique. É um segundo atacante que gosta de bola e procura a bola, e gosta de movimento; ele está sempre em movimento", definiu o treinador português.



Com isso, Bruno Henrique segue atuando como centroavante sempre que Pedro é preterido, mesmo sendo ponta-esquerda de origem. Na posição, o camisa 27 tem bons números em 2026, com nove gols e oito assistências em 47 jogos. Além disso, foi decisivo em partidas cruciais no Brasileiro e na Libertadores. Porém, também tem características diferentes das do camisa 9, sem contar que já soma 35 anos.

Entre o fim de 2025 e o começo de 2026, o Flamengo se movimentou no mercado atrás de um substituto para a posição. Kaio Jorge, do Cruzeiro, foi o principal alvo, mas o clube carioca esbarrou na alta pedida da Raposa. O espanhol Taty Castellanos também interessou, mas acabou escolhendo o West Ham, da Inglaterra. Desde então, o Rubro-Negro não contratou para a posição.