Flamengo buscou reserva para Pedro no começo de 2026, mas não contratouGilvan de Souza/Flamengo
'Falso 9', Freitas reforça ausência de reserva para Pedro no Flamengo
Jovem de 19 anos, contratado junto ao River Plate, é 'segundo atacante' na visão de Jardim e tem características diferentes das do titular
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Verón avalia caso Rojo e crava Estudiantes na final: 'Não há risco'
Ídolo e presidente do clube argentino minimizou ação movida pelo Flamengo sobre a escalação, considerada irregular, do zagueiro na semifinal
Rizek critica demissão de Filipe Luís e questiona decisão do Flamengo
Jornalista chamou o trabalho de Filipe Luís de irretocável e afirmou que a saída foi motivada pelo ego da diretoria, não pelo desempenho.
Dirigente do Estudiantes ironiza ação: ‘Podem jogar final ano que vem’
Flamengo alega que o zagueiro entrou em campo indevidamente em semifinal da Libertadores e deseja anulação da vitória dos argentinos
Rossi é homenageado após chegar a 200 jogos pelo Flamengo
Goleiro recebeu uma camisa comemorativa no CT Ninho do Urubu nesta terça-feira (27), um dia depois da vitória sobre o Atlético-MG
Jardim teria decidido deixar o Flamengo ao fim do Brasileiro
Técnico tem contrato até o fim do ano que vem, mas acordo para rescisão amigável entre as partes está cada vez mais perto
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