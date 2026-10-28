Danilo ficará no Flamengo até o fim de 2027 - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo ficará no Flamengo até o fim de 2027Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/10/2026 10:47 | Atualizado 28/10/2026 10:49

O Flamengo finalmente acertou os últimos detalhes para a renovação de contrato de Danilo . O defensor, de 35 anos, tinha vínculo com o clube carioca até dezembro e agora irá ampliar até o final do ano que vem. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

O veterano já havia dito que desejava renovar com o Flamengo por mais um ano para depois encerrar a sua carreira no futebol. Ele chegou ao clube no começo de 2025.

"Penso que, da parte dos dois, existe a vontade de fazer mais um ano bonito e que eu possa dizer 'esse é o último ano da minha carreira e vou terminar no meu clube do coração", disse em entrevista à "FlaTV. Que seja um 2027 onde a gente possa estar junto, que eu termine a minha carreira no Flamengo e, se Deus quiser, vencendo um troféu importante", concluiu.".

Danilo chegou ao Flamengo no começo do ano passado. O jogador, que atuou como lateral-direito durante boa parte da carreira, passou a atuar como zagueiro com Filipe Luís e permanece assim desde a chegada de Leonardo Jardim neste ano.

No ano passado, Danilo foi reserva na maior parte do ano, mas acabou sendo decisivo no título histórico da Libertadores. Na vaga de Léo Ortiz, que estava lesionado, o veterano anotou de cabeça o gol da conquista sobre o Palmeiras, que valeu o tetracampeonato, inédito para clubes do futebol brasileiro.

Danilo já recebeu convites para trabalhar depois que encerrar a carreira. Um deles foi para auxiliar Carlo Ancelotti na comissão técnica da seleção brasileira. Outro é para seguir no próprio Flamengo. A decisão só deverá ser tomada depois que o veterano encerrar sua trajetória.

Antes de chegar ao Flamengo, Danilo já tinha passagens por clubes importantes como Santos, Porto, Real Madrid e Juventus. O atleta também tem um longo histórico, servindo a seleção brasileira, tendo disputado as Copas de 2018, 2022 e 2026.

Atualmente, o defensor está lesionado e provavelmente não irá mais entrar em campo pelo Flamengo neste ano. Danilo passou por uma operação na mandíbula, depois do clássico entre o Rubro-Negro e o Fluminense no último dia 12.

Após exame de tomografia computadorizada, foram confirmadas duas fraturas na mandíbula e a necessidade de cirurgia. O procedimento foi realizado já no dia seguinte, pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado, com acompanhamento dos médicos do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki e Dr. Luiz Macedo.