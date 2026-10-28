Arrascaeta, durante o jogo entre Flamengo e Estudiantes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Arrascaeta, durante o jogo entre Flamengo e EstudiantesReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/10/2026 11:42

O meia Giorgian de Arrascaeta retornou aos gramados após se recuperar da fratura sofrida no punho esquerdo e já teve atuações de peso: em duas partidas pelo Flamengo desde sua volta, ele marcou um gol na vitória sobre o Atlético-MG , nesta segunda-feira (26). O craque se torna mais uma opção para o técnico Leonardo Jardim no meio-campo do Rubro-Negro.

Na coletiva após o confronto, Jardim destacou a importância de Arrascaeta. Na avaliação do português, o uruguaio cria muitas situações de perigo ao Mais Querido e é um atleta essencial para o elenco. O treinador destacou, ainda, como o camisa 10 é bom para enfrentar adversários mais recuados. Já na análise do comandante, Lucas Paquetá, por outro lado, possui uma dinâmica diferente.

"Com certeza que em um jogo com o adversário em bloco mais baixo, é importante termos um meia com outro estilo que não é o Paquetá, com jogo mais dinâmico. Para nós foi muito difícil essa nova lesão do Arrascaeta porque ele é um jogador importante", disse Jardim.

"'Ah, mas só joga 60 minutos', mas em 60 minutos ele é muito bom, ele cria dinâmicas muito importante, por dentro, por fora, e isso permite nossas nuances táticas. Com certeza que quando não o temos, temos que ter outras soluções e Paquetá tem sido uma delas, mas acredito que seja menos com a vinda do Arrascaeta", concluiu.

Carrascal será desfalque para o clássico

Em meio ao retorno do uruguaio, o meia-atacante Jorge Carrascal sofreu cartão amarelo contra o Atlético-MG e está suspenso do clássico contra o Vasco, na quinta-feira (29), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O colombiano, que tem sido uma peça importante do time desde a Copa do Mundo, pode ser substituído por Samuel Lino, outro destaque da temporada, e Joaquín Freitas.

Jardim seguiu com pistas de como pode montar o Flamengo do meio para a frente, diante do desfalque. "No próximo jogo, acho que Carrascal está fora e veremos entre eles. Também temos o Freitas que é capaz de fazer isso. O Lino também tem mobilidade e gosto disso em termos ofensivos."

Flamengo busca o título brasileiro

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Flamengo manteve a liderança do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos, um acima do Palmeiras, o vice-líder. Faltando seis rodadas para o fim da competição, o Rubro-Negro busca a vitória no clássico para se distanciar ainda mais do clube paulista, que encara o Santos nesta quarta-feira (28), às 21h30.