Arrascaeta, durante o jogo entre Flamengo e EstudiantesReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Entenda a disputa no meio-campo do Flamengo com volta de Arrascaeta
O técnico Leonardo Jardim rasgou elogios ao atleta uruguaio e explicou como gosta de utilizá-lo, em comparação a Lucas Paquetá
Flamengo defende invencibilidade de mais de uma década contra o Vasco
Rubro-Negro não perde para o Cruz-Maltino no Brasileirão desde 2015; rivais se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
Em busca de espaço no Flamengo, Vitão tem bom retrospecto contra Vasco
Pouco aproveitado, zagueiro venceu quatro dos cinco confrontos diante do rival e apresenta números positivos com a camisa rubro-negra
Flamengo se manifesta sobre decisão da Conmebol e aguarda CAS
Comissão Disciplinar da confederação sul-americana rejeitou o recurso do Rubro-Negro sobre suposta escalação irregular de Marcos Rojo
Flamengo oficializa renovação de Danilo até 2027
Veterano chegou ao clube em 2025 e marcou o gol que garantiu o tetracampeonato Rubro-Negro na Libertadores contra o Palmeiras
Conmebol rejeita recurso do Flamengo e confirma Estudiantes na final
Rubro-Negro moveu ação por suposta escalação irregular do zagueiro Marcos Rojo, mas entidade negou o pedido; clube ainda aguarda o CAS
Flamengo encaminha renovação de Léo Pereira
Zagueiro, de 30 anos, que fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mudo, tem contrato até dezembro de 2027
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