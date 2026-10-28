Léo Pereira em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/10/2026 15:20

O Flamengo está muito perto de acertar a renovação com mais um jogador importante do elenco. De acordo com informações da "ESPN", os cariocas encaminharam um acerto com Léo Pereira, de 30 anos, que tem contrato com o clube até o fim do ano que vem.

Léo Pereira é um dos jogadores do Flamengo que mais se valorizou nos últimos meses. O zagueiro fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Além dele, Danilo, Alex Sandro e Paquetá também foram convocados por Carlo Ancelotti. Além disso, o zagueiro recebe constantemente sondagens de clubes europeus. Recentemente, o Flamengo rejeitou uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) pelo Besiktas, da Turquia.

O desejo de renovar com Léo Pereira sendo uma prioridade pelo Flamengo já havia sido divulgado publicamente por José Boto, dirigente do clube, em coletiva no mês passado, depois da oficialização do novo contrato de Erick Pulgar.

"Como eu disse a alguns de vocês antes de a janela abrir: que não esperassem uma janela com grandes nomes, mas sim com jogadores de futuro, de projeção. E ao mesmo tempo está aqui o Erick (Pulgar), que faz parte também de um plano de renovação de alguns jogadores. Ele foi o primeiro, a seguir deverá ser o Pedro, o (Léo) Pereira, assim por ordem", afirmou o português.

O zagueiro é considerado peça fundamental na equipe de Leonardo Jardim. No Flamengo desde 2020, Léo Pereira deu a volta por cima depois de um começo ruim e está na galeria dos defensor mais vitoriosos da história do Rubro-Negro. No total, Léo Pereira conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, além de outros títulos de menor expressão.



A diretoria já anunciou, neste ano, renovações com atletas considerados peças-chave no elenco. Dois deles, o atacante Bruno Henrique e o lateral-esquerdo Alex Sandro, fecharam acordos até o fim de 2027, enquanto Erick Pulgar assinou contrato que dura até dezembro de 2029.

Porém, há outros atletas, que o Flamengo considera prioridade, além de Léo Pereira, que o Rubro-Negro também tem o desejo de renovar nas próximas semanas. Danilo é o atleta que está mais perto de ter sua renovação finalizada pelo clube da Gávea. O goleiro Rossi, o volante Evertton Araújo e o atacante Pedro estão negociando novos vínculos com o clube.

Pedro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. O atacante é o artilheiro do Rubro-Negro na temporada. Em relação a Agustín Rossi, o goleiro não vive sua temporada com mais elogios no Flamengo. Ele tem contrato até o fim do ano que vem, e alguns torcedores, inclusive, são críticos a ampliação do seu vínculo com o Rubro-Negro. Apesar disso, o clube carioca o considera peça importante.Evertton Araújo tem contrato até o fim de 2028, porém, o volante tem recebido consultas do exterior, e na atual temporada, o jovem vem ganhando mais espaço no elenco. A ação do Flamengo tem a ver com uma maior proteção em relação a uma possível proposta que o jogador possa receber no futuro.